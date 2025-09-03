美智庫民調：7成中國人自認強大 僅17％視美國為朋友

美國智庫所做的最新民調顯示，多數中國民眾認為中國已是「中等強國」，未來5年實力將持續提升。（彭博）

2025/09/03 05:42

〔國際新聞中心／綜合報導〕最新民調顯示，多數中國民眾希望國家在全球事務中扮演積極角色，並普遍認為中國已是「中等強國」，未來5年實力將持續提升。在對外關係上，僅有17％的受訪者視美國為「朋友」，創下最低紀錄，甚至低於日本。此外，中國人對台灣民眾普遍抱持好感，卻對台灣政府存有戒心。

香港「南華早報」2日報導，1項由美國獨立智庫「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs）與「卡特中心」（The Carter Center）合作進行的調查顯示，中國的民族主義依然旺盛，幾乎所有中國人都認為，自己的國家在世界上處於有利地位，而且還會持續增強。

請繼續往下閱讀...

報告認為，這與中國國家主席習近平自2017年提出「中國已經站起來、富起來、強起來，迎來偉大復興光明前景」的論述高度契合。

相較之下，美國近年來卻因為總統川普的「美國優先」政策，而逐漸後退，包括加徵高額關稅、退出國際協議、削減對外援助，甚至要求駐外美軍由盟國支付費用。調查報告認為，華府縮減國際參與，反而為北京提升國際影響力創造機會。

民調還顯示，中國人對自身成就充滿自豪，甚至呈現類似美國「例外論」（exceptionalism）的觀念。約7成受訪者認為，中國的軍事力量、科技成就、經濟實力與文化影響，使其成為世界上最偉大的國家；只有3成認為中國相較於其他國家並無優越之處。

這種信念在年長者中特別強烈，但年輕世代也有多數持相同看法。

卡特中心資深研究員澤勒（Nick Zeller）指出，這種民族自信雖然尚未轉化為對戰爭的期待，但已為北京動用軍事施壓提供「公眾授權」。「大家的目光都集中在台灣，但在南海等地，若軍事施壓獲得大眾支持，更可能因為誤判而引發更大衝突。」

但在經濟層面，調查揭示中國人的矛盾心態。受訪者普遍為中國經濟成就感到驕傲，但對當前形勢也表達憂慮。在國內生產毛額（GDP）成長趨緩、消費信心低迷與房市困境的背景下，只有21％認為經濟狀況「非常好」，63％覺得「還算不錯」。不利因素包括美國經濟限制、青年高失業率、資本外流、地方債務，以及武漢肺炎（COVID-19）疫情造成的衝擊。

在個人層面，3分之1受訪者坦言，收入僅能維持基本生活，另有11％表示難以負擔生活必需品。不過，近半數人仍預期未來1年經濟會好轉，且教育程度較高者更具信心。

在對外關係上，僅有17％的受訪者視美國為「朋友」，創下最低紀錄，甚至低於日本。然而，7成受訪者認為，與美國的貿易是正面因素，多數人主張對華府應採取「兩手策略」：在可行時友好合作，必要時則加以制衡。

台灣議題被視為中美潛在衝突的首要來源，其次是經濟競爭。儘管多數人認為台灣可能引爆中美對抗，但也相信華府會協防台灣，形成嚇阻效果。同時，調查也顯示，中國人對台灣民眾普遍抱持好感，卻對台灣政府存有戒心。

在周邊環境方面，中國受訪者認為，印度、南韓和日本等鄰國並不友善。最友好的對象則包括俄羅斯、北韓，以及台灣一般民眾。

值得注意的是，這項調查在北京舉行閱兵式，紀念抗日戰爭勝利80週年前夕公布，時機格外敏感。澤勒指出，中國政府長期塑造的民族自信，正掀起一股民族主義浪潮，或許短期內對北京有好處，但若無法滿足這股情緒，未來可能會反噬自身。

本次調查於今年4月至6月進行，透過隨機撥打中國大陸地區1002名成年人的個人手機完成，不包括台灣、香港與澳門。誤差範圍約4％。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法