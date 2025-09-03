瑞士前總統參加中國閱兵 國會議員擬立法規範

瑞士前總統毛瑞爾應邀參加中國紀念抗日戰爭勝利80週年閱兵式，引發爭議。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國3日將舉行逾10年來規模最盛大的閱兵儀式，紀念抗日戰爭勝利80週年，並廣邀世界各國政要參加，包括俄羅斯總統普廷、北韓最高領袖金正恩、緬甸軍政府領袖敏昂萊，以及塞爾維亞總統武契奇等。與這些威權政權領袖並列的，還有瑞士前總統毛瑞爾（Ueli Maurer）。

瑞士國家廣播電視台（SRF）報導，毛瑞爾應北京邀請參加閱兵，並未獲得最高行政機關「聯邦委員會」正式授權，瑞士外交部（FDFA）也不知情。中央社報導，此事引發瑞士全國譁然，瑞士社會民主黨（SP）國會議員莫里納（Fabian Molina）批評，前聯邦委員持有終身外交護照，即使純屬私人行為，也很容易讓人誤會他們在國外出訪時是執行公務。

莫里納正計畫向國會提交1項動議，設立規範前聯邦委員外交官身分的辦法，希望透過法律規範前聯邦委員必須遵守明確的行為準則，在與專制國家政治接觸，或與在國際社會有爭議的政要會面時，都應該接受瑞士政府規範。

瑞士前總統具有政治象徵意義，因此毛瑞爾此時出現在北京格外敏感，尤其是在伯恩正重新調整其外交政策之際。據報導，毛瑞爾認為這趟行程沒有問題。他向SRF表示，維持與中國的接觸與關係非常重要。

毛瑞爾在任內即展現明顯的親中立場，將經濟利益置於政治分歧之上。2013年，瑞士成為第一個與中國簽署自由貿易協定的歐陸國家，對北京而言具有高度象徵意義。

毛瑞爾擔任兩屆總統期間，分別於2013年與2019年訪問北京，與中國國家主席習近平會晤。卸任後，他與北京依然持續往來。2023年5月，毛瑞爾甚至在瑞士國會通過一項推動與台灣關係的動議當天，造訪中國大使館。

2024年9月，毛瑞爾又出現在山東省，參加中共主辦的活動，同樣也未獲得任何官方授權。

瑞士媒體指出，對北京而言，毛瑞爾出現在天安門廣場的閱兵式，可被塑造為國際支持的象徵，完美契合北京的「軟實力」戰略。任何一位與普廷、金正恩或習近平並肩亮相的瑞士前總統，其傳遞的訊號都遠遠超越個人本身，也帶來風險，瑞士可能在不知不覺中成為某種政治秀的一部分，與伯恩一再強調的中立調解者角色格格不入。

