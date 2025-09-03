為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    點出中共九三閱兵3大目的 袁紅冰：暗藏習近平「末日瘋狂計畫」

    中國國家主席習近平。（歐新社）

    中國國家主席習近平。（歐新社）

    2025/09/03 00:42

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國今天（3日）將在北京天安門舉行「反法西斯勝利80週年暨抗戰紀念」閱兵儀式，中國國家主席習近平，俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩、伊朗總統佩澤斯基安（Masoud Pezeshkian）等被西方民主陣營視為「動盪軸心」領袖齊聚一堂，引發國際關注。熟悉中共體制內情的中國流亡作家袁紅冰2日分析，北京政府想藉這次九三閱兵達成3個目的，當中暗藏習近平的「末日瘋狂計畫」！

    有美媒分析指出，在美國總統川普發動關稅戰引發世界動盪、盟友對美信任度大打折扣之際，給習近平喘息、甚至趁勢而起的機會。習近平在閱兵前夕的上海合作組織峰會（SCO）上，將中國塑造為一個比美國更穩定、更負責任的全球領導者，不忘痛批美國霸權，毫擲數百億（新台幣）企圖拉攏非西方陣營的國家。

    而這次參加九三閱兵的貴賓名單，也毫不掩飾「反美」本質，俄羅斯、北韓、伊朗等威權國家元首將同台，外界高度關注這些被視為新邪惡軸心國領袖當天的互動和談話。

    熟稔中南海局勢的袁紅冰2日向《大紀元》說，中國共產黨想通過這次閱兵達成3個目的，其一是進一步在台灣掀起恐共媚共的投降主義浪潮；其二是展現其窮兵黷武的軍力來威嚇日韓，讓日本在台海有事時不敢貿然干預，讓南韓與美國的戰略同盟關係動搖；其三是對東南亞各國秀肌肉，一旦爆發台海戰爭，使東南亞各國不敢選邊站。

    袁紅冰直言，九三閱兵中俄朝伊領導人同台，顯示當代邪惡軸心正在鞏固中，中共看來已經做好和美西方進行全面的對抗。他示警，國際社會必須嚴重關切這件事，2027這一年，很有可能是習近平想實現其「末日瘋狂計畫」的時間點，也就是引爆第三次世界大戰！

