解析北京93大閱兵 CNN：「動盪軸心」4巨頭首度同台挑戰西方

俄國總統普廷（左）、中國國家主席習近平與北韓領導人金正恩。（路透）

2025/09/02 23:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國《有線電視新聞網》（CNN）分析，中國國家主席習近平本週在北京上演了一場精心策劃的「軟硬實力組合拳」，最終目的是抓住美國川普政府動搖全球同盟的機會，集結反美力量，重塑一個由北京定義的「新世界秩序」。而3日登場的大閱兵，更是中、俄、北韓、伊朗4國領導人首度在同一場合齊聚，一個被華府戰略家稱為「動盪軸心」（axis of upheaval）的聯盟已然成形。

分析指出，在川普總統大打全球貿易戰、甚至對盟友也課徵懲罰性關稅之際，習近平正看到一個絕佳的機會之窗。他在閱兵前夕的天津「上海合作組織」（SCO）峰會上，將中國塑造為一個比美國更穩定、更負責任的全球領導者。習近平在會上痛批美國的「冷戰思維」與「霸凌行徑」，承諾提供數億美元補助，積極拉攏從馬爾地夫到蒙古等非西方國家。

請繼續往下閱讀...

反美軸心成形 華府戰略家憂心

這次閱兵的貴賓名單，更毫不掩飾其「反美」的本質。除了俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩，還包括伊朗總統佩澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。CNN指出，這使得此次閱兵，成為這個「動盪軸心」4國領導人的首度同台大秀。在西方國家極力施壓普廷結束烏克蘭戰爭之際，這個畫面顯得極為刺眼。

川普政府的外交政策，更意外地助攻習近平。美國上月才剛對印度加徵高達50％的關稅，其中一半是為了懲罰其購買俄羅斯石油。而在本週的上合峰會上，印度總理莫迪（Narendra Modi）被拍到與習近平、普廷兩人相談甚歡。

布魯金斯學會學者、前中央情報局（CIA）中國分析師席恩欽（Jonathan Czin）分析：「如果你是美國的盟友，看到這個畫面，又對美國是否可靠抱持懷疑，那將是一個令人不安的分裂畫面。」

印度總理莫迪（中）在天津上海合作組織峰會上，主動將俄羅斯總統普廷（左）與中國國家主席習近平（右）的手拉在一起，大秀「三巨頭」團結。（路透）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法