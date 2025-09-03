為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中國93閱兵前夕爆大規模獻忠！飆車4公里一路撞 死傷無數驚悚片瘋傳

    曝光的行車紀錄器影片顯示，畫面右側突然衝出一輛汽車對路人橫衝直撞。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    曝光的行車紀錄器影片顯示，畫面右側突然衝出一輛汽車對路人橫衝直撞。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    2025/09/03 00:17

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中共在天安門廣場舉行「九三大閱兵」前夕又出了亂子！廣州2日晚間驚傳大規模無差別「獻忠事件」（近年中國隨機傷人、報復社會事件的統稱），一名男子開車狂飆近4公里，一路無差別衝撞路人，沿途到處可見倒地不起的無辜民眾，當中還包括幼童。相關畫面在網上瘋傳，罹難者蓋上白布的照片也曝光，官方發布的警情通報卻堅稱沒有人員死亡。

    旅義華僑作家李穎2日晚間轉發牆內消息，廣東省廣州市週二晚間突發大型無差別撞人案，據稱肇事駕駛從荔灣區的鶴洞大橋，一路在「綠化帶」（人行道）橫衝直撞到約莫4公里外的海珠區莊頭公園。

    從李穎分享的一系列驚悚影像畫面可以看到，沿途到處可見倒地不起的路人，所經之處一片狼藉、血跡斑斑，受害者還包括年幼的孩童，現場還能看到數具已經被蓋上白布的遺體，令人不忍卒睹。至於肇事車輛，車頭嚴重毀損，可以想見撞擊力道之大。

    儘管網傳影像可以看到這起事件造成的死傷慘重，但疑似九三閱兵大典將登場，警方不想把事情鬧大，發布警情通報稱，事發於2日晚間8點25分，有6人受傷，民警獲報到場將40歲葉姓肇事司機控制，將傷者送醫救治。整篇通報未承認有人罹難，也未提及有兒童被撞，僅稱這起事故會發生是因為葉男「疲勞駕駛」。

    牆外網友紛紛留言說，「形勢永遠一片大好，實則遍地獻忠」、「9/3之前誰敢提死亡，那都是『還沒救活』的而已」、「這種懦夫，只敢對比自己弱小的人下手」、「X你X的畜生，有種去殺狗官，不要傷害無辜的百姓」、「大膽，敢破壞皇上閱兵的興致」、「無端報復平民的行為應該受到譴責」、「其實珠海事件之後中國就不承認故意撞人了」、「報復社會的能不能去中南海天安門啊！別禍害普通人啊！」

    廣州2日晚間發生無差別撞人事件，肇事車輛車頭毀損嚴重，可以想見撞擊力道之大。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    廣州2日晚間發生無差別撞人事件，肇事車輛車頭毀損嚴重，可以想見撞擊力道之大。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    廣州2日晚間發生無差別撞人事件，沿途都有人倒地不起，當中包括幼童。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    廣州2日晚間發生無差別撞人事件，沿途都有人倒地不起，當中包括幼童。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    儘管網上早已瘋傳罹難者蓋白布的照片，官方的警情通報仍堅持沒有人員死亡。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    儘管網上早已瘋傳罹難者蓋白布的照片，官方的警情通報仍堅持沒有人員死亡。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

