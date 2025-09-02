阿富汗強震已逾1400死！規模5.2餘震又來 村民絕望徒手挖掘找親人

阿富汗東部地震將村莊夷為平地，宛如人間煉獄。圖為倖存少年抱著以白布包裹的罹難親人遺體，哀戚走過已成廢墟的家園。（法新社）

2025/09/02 22:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕阿富汗東部8月31日深夜發生規模6.0強震，災情慘重，塔利班（Taliban）政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）今天（2日）證實，死亡人數已攀升到1411人。雪上加霜的是，災區今晚再度遭遇規模5.2餘震襲擊。在塔利班政權的孤立與國際援助銳減的雙重困境下，這場天災正將阿富汗推向更深的人道煉獄。

根據《半島電視台》報導，8月31日的地震深度僅約8公里，屬於破壞力更強的淺層地震，重災區庫納爾省（Kunar）傳出有3個村莊夷為平地。美國地質調查局（USGS）則指出，今晚5.2餘震深度也只有10公里。當地官員證實，餘震持續不斷，雖然暫未傳出新的傷亡，但災民飽受驚嚇。

印度《新德里電視台》（NDTV）報導，災區地處偏遠山區，加上暴雨、山崩與道路中斷，專業搜救人員難以進入。在許多受災最嚴重的地區，絕望的村民只能徒手挖掘由泥土與石塊構成的房屋瓦礫，在生死一線間，拚命尋找失蹤親友。一名倖存者告訴法新社：「這裡只剩下瓦礫了。」

援助斷鏈 塔利班向國際求援

這場天災，凸顯了塔利班掌權後，阿富汗面臨的殘酷現實。2021年塔利班奪權後，先前最大的援助國美國大幅削減援助，阿富汗人道救援能力嚴重萎縮。國際紅十字與紅新月會聯合會便在聲明中直言：「需求的規模，遠遠超過了當前的資源。」面對這場自顧不暇的危機，塔利班政府已罕見地向國際社會發出求援呼籲。

