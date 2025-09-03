刷牙沾不沾水？日口腔衛生師給答案 加碼曝大人用兒童牙刷傷牙齦

「牙刷是否該先沾水」一直是網路上的熱門話題。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕刷牙前到底要不要把牙刷弄濕？一直都是社群熱門話題。對此，日本口腔衛生師軍司繪理香說，「如果先用水把牙刷弄濕，牙膏中的有效成分就會被稀釋，可能無法發揮應有的清潔效果。」

日媒《Otonanswer》報導，軍司繪理香指出，「如果先用水把牙刷弄濕，接著再擠牙膏的話，牙膏中的有效成分就會被稀釋，可能無法發揮應有的清潔效果。」同時，把牙刷弄濕也會讓牙膏的泡沫變多，反而難以確認刷毛是否有正確接觸到牙齒，甚至容易讓人有「刷得差不多了」的錯覺，造成清潔不徹底。

不過，若擔心牙刷上沾有灰塵等髒汙，可以沖洗後再將水分甩乾。當牙刷刷毛分岔時，會有人用熱水試圖使刷毛恢復，但軍司繪理香提醒，高溫會使刷毛材質和刷柄的塑膠變質，反而縮短牙刷的壽命。

還有大人會因為牙刷伸不進口腔深處，喜歡使用兒童牙刷，而軍司繪理香解釋，兒童牙刷刷毛較短且偏硬，大人使用的話，反而有傷害牙齦的風險。最後，她建議，刷牙時應先將牙刷的水分甩乾，再用牙刷把牙膏塗在每顆牙齒上，然後從口腔的後側依序清潔。

軍司繪理香重申，還要小力及細緻地清潔牙齒與牙齦的交界處。刷完牙後，可以用指腹輕壓刷毛，確實清除殘留的牙膏，也應避免與家人的牙刷彼此接觸，保持間距以防細菌交叉污染。

