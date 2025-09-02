為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    普廷：川普傾聽我們 烏克蘭安全保證或可找到共識

    俄羅斯總統普廷（右）2日在北京釣魚台國賓館與斯洛伐克總理費佐（左）會談。（路透）

    俄羅斯總統普廷（右）2日在北京釣魚台國賓館與斯洛伐克總理費佐（左）會談。（路透）

    2025/09/02 21:44

    〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯總統普廷2日表示，美國川普政府傾聽克里姆林宮對入侵烏克蘭的理由，並指莫斯科與華府在有關這場衝突上，已經有了「互相了解」。他也鬆口表示，在烏克蘭戰後安全保證問題上，或許有機會達成共識。

    《美聯社》2日報導，正在北京訪問的普廷，2日與斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）雙邊會談時表示，「現在我們看到這種互相了解，這是顯而易見的」，「我們對此感到非常高興，並且希望這種建設性對話會持續下去」。

    針對戰後烏克蘭安全保證的核心問題，普廷說，「在我看來，這方面似乎有機會找到共識」，但是他未詳述。普廷重申莫斯科絕不會接受烏國加入北大西洋公約組織（NATO），但是他也說，從未反對烏國家入歐盟。

    另外，他也提到，俄羅斯「能與我們的美國夥伴」在札波羅熱核電廠上合作。該電廠是歐洲規模最大、全球前10大核電廠，由於擔心戰火波及導致發生核災，其安全狀況一直是這場戰爭中一個高度受關切的焦點。普廷還說，「如果出現有利條件」，俄國也能與烏克蘭在這個議題上合作。

    美聯社指出，有關停火談判部分議題進展上，普廷在北京期間的談話論調顯然較為緩和，不過，他的談話所反映出的立場，並無實質上的改變。西方領袖先前已批評普廷，只是在拖延時間，同時間俄軍持續在戰場上尋求壓制烏克蘭軍隊的防禦力。

