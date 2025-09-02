金正恩抵北京 愛女金主愛同行國際舞台初登場

新華社發布金正恩2日搭乘專用火車抵達北京，步出車廂照片。（美聯社）

2025/09/02 21:16

〔編譯管淑平／綜合報導〕北韓領導人金正恩搭乘特殊裝甲防護的專用火車，2日下午抵達北京，準備出席中國3日為二戰結束80週年舉行的閱兵儀式。南韓國情院2日指出，金正恩此行顯然帶著愛女金主愛（Kim Ju Ae，譯音）同行，更強化外界對於金正恩有意培養女兒接班的揣測。

《韓聯社》報導，根據北韓中央通信社（KCNA）引述北韓外交部說法，金正恩的專用火車在北京當地時間2日下午4時抵達，受到中國外交部長王毅等官員迎接。《路透》、《美聯社》也報導金正恩專車抵達的消息，路透指出，一列掛著北韓國旗的火車被目睹抵達北京火車站，隨後一列掛著北韓國旗的車隊離開車站。

中國《新華社》發布一張照片，金正恩抵達時，穿著黑色西裝、打著紅領帶，在北京車站笑容滿面地步出專列車廂的照片。

這是金正恩執掌北韓政權以來，參與的最大規模多邊外交場合，其隨行人員也受到外界矚目。韓聯社報導，南韓國家情報院（NIS）在金正恩抵達後數小時指出，「看來金正恩帶著她的女兒金主愛，與他訪問中國」。國情院表示，新華社發布的照片中，在金正恩之後下車的人據信就是金主愛，走在她後面的是北韓外交部長崔善姬。由於拍攝角度，照片上金正恩後面女子只露出頭部。

這是金正恩首次帶著女兒訪問中國。金主愛2022年首次在北韓官方活動露面後，就經常陪同父親出席活動，引起外界對她將被指定為繼任人選的揣測。這趟北京之行，可能意在向國際社會證實其地位，不過，也有觀點認為，平壤當局未正式宣布，金主愛的角色僅止於「未來世代」的象徵。

