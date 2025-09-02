為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    日本北海道大規模食物中毒！1死144上吐下瀉 都吃同家便當

    日本北海道某便當店發生大規模食物中毒，釀1名老翁死亡。示意圖。（歐新社）

    日本北海道某便當店發生大規模食物中毒，釀1名老翁死亡。示意圖。（歐新社）

    2025/09/02 22:03

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道旭川市保健所今（2）日宣布，轄區內1間餐廳發生集體食物中毒事件，造成1人死亡，144人上吐下瀉，這百餘人吃下的食物來自旭川市東鷹栖的外送便當專門店「昼めし屋」。

    日媒《札幌電視台》今日報導，8月27日上午，旭川市保健所接獲通報指出，25日中午食用便當的同一團體中，有多人出現不適症狀。經調查，當日共有692人吃了「昼めし屋」製作的炸魚及炸雞便當，其中介於13至81歲的144名男女出現腹瀉、腹痛等症狀。

    據報導，當局已在部分患者的糞便中檢出腸炎弧菌，因此判定該便當店造成食物中毒意外。雖然大多數患者的病情皆有好轉，但已知1名60多歲的男性死亡，尚無法確認其死因是否與食物中毒有直接關聯。

    旭川市保健所今日要求「昼めし屋」停業1天，而該店自8月29日起已自主暫停營業。腸炎弧菌主要存在於生鮮魚貝類及其加工食品。另外，從2020年到2024年間，日本全國共發生4起由腸炎弧菌所引起的食物中毒案例。

