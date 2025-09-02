韓流帶動觀光熱！首爾觀光人數創新高 力拼年吸3000萬人次

首爾市政府統計，今年7月外國遊客人數突破136萬，創下單月歷史新高，示意圖。（路透）

2025/09/02 23:06

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕韓流文化持續席捲全球，南韓首都首爾湧入大批外國觀光客，旅遊人次屢創新高。根據首爾市政府統計，今年7月外國遊客人數突破136萬，創下單月歷史新高。為進一步拓展國際觀光市場，市府也積極布局AI導覽服務與文化建設，力拚將首爾打造成世界級旅遊城市。

《韓國時報》報導，首爾市政府近日公布數據指出，今年7月共有136萬名外國旅客造訪首爾，較去年同期成長23.1％。其中中國旅客最大宗，達47萬人，其次為日本24萬人、台灣16萬人及美國10萬人。累計今年1至7月，首爾共吸引828萬名外國遊客，不僅創下歷年同期新高，也比疫情前成長5.5％。市府分析，觀光人潮持續湧入，主要受到韓流風靡全球、智慧城市建設與文化融合的吸引力所帶動。

請繼續往下閱讀...

為強化觀光文化體驗，首爾市近年積極設立30處結合人工智慧的「Seoul Spots」導覽站，讓遊客能透過掃描QR碼收聽多語言語音導覽，深入了解各大景點與影視拍攝地。這些景點多與人氣影劇相關，包括《淚之女王》的韓國石雕博物館、《財閥家的小兒子》中的德壽宮石牆路，以及《黑道律師文森佐》取景的東大門設計廣場等。

為進一步擴大K-POP觀光版圖，首爾市正興建「首爾巨蛋」，預計於2027年完工，屆時將成為全韓國規模最大的K-POP專用演出場館。首爾市長吳世勳日前視察工程時表示，該場館將打造成世界級演出中心，預估每年可吸引270萬人次入場，成為帶動韓流文化的重要引擎。市府亦表示，未來將持續強化旅遊設施與創新服務，力拚早日達成年吸引3000萬名外國觀光客的目標。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法