日8旬嬤網戀遇「太空人」 誤信飛船遇襲幫「買氧氣」遭詐百萬！

北海道札幌手稻區8旬婦女遭遇網路詐騙，被「太空人」騙走百萬日圓。（圖翻攝自X平台）

2025/09/02 21:43

簡宜天／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道一名8旬婦女日前遭遇網路詐騙，對方宣稱自己是「太空人」，因為所乘飛船遭遇攻擊氧氣不足，請被害人幫忙「買氧氣」，被害人竟信以為真，前前後後遭詐百萬日圓。此案於本月1日曝光，引發日網熱議。

綜合日媒報導，北海道札幌市手稻警察署昨天（1日）通報，手稻區一名80多歲女性遭遇網路戀愛詐騙，2025年7月中旬，被害人透過社群平台認識一名自稱職業是太空人（宇宙飛行士）的男子。

2人相談甚歡，取得被害人信任後，這名自稱是太空人的男子謊稱「現在我在太空船上，在太空中，我們被攻擊了，氧氣不足！」被害人信以為真，答應幫助男子「買氧氣」，到區內5間超商多次購買電子儲值卡，總額約100萬日圓（約新台幣20.6萬）。

警方表示，從被害人和對方的對話中，可以看到對方刻意營造戀愛感。被害人直到最近才察覺不對勁，找家人商量後，本週一到警局報案，整起事件才曝光。警方提醒，在網路上認識的人若索取金錢，一定要馬上懷疑是詐騙，並向警察尋求協助。

