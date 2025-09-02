為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「總書記下台」！中國93閱兵前夕 北京街頭大字報網路瘋傳

    中國九三閱兵前夕，北京街頭出現「總書記下台」大字報。（擷取自X平台「李老師不是你老師」）

    中國九三閱兵前夕，北京街頭出現「總書記下台」大字報。（擷取自X平台「李老師不是你老師」）

    2025/09/02 19:29

    〔中央社〕中國九三閱兵將登場，網傳疑似毛左分子近日在北京不明地點，張貼題為「總書記下台」的大字報。但內容並非主張自由民主，而是反指「總書記擔任的政治工作效果不明顯」、「不抓政治思想教育」，「很不適合擔任總書記職務」，引起議論。

    根據X平台帳號「李老師不是你老師」1日貼文，8月31日有中國民眾提供一張照片，指有人在北京某一不明地點的一座公布欄，貼出一張題為「總書記下台」、內容為白底黑字手寫的大字報，末尾並署名「老工人」，且註明書寫日期是2025年8月13日，但通篇沒有提到「習近平」3個字，而一律用「總書記」代替。

    在大字報的左右兩側，可分別見到房屋仲介的售屋小廣告及官方的政令宣導海報，大字報前還放著一張空椅子。但從這張照片中，無從判斷大字報張貼的具體地點及日期。

    畫面顯示，這張大字報首先說，當前國際形勢複雜多變，「我們的政治工作要隨著國際形勢的變化而變化，總書記擔任的政治工作效果不明顯，貪污分子『團體化』、『集體化』的形式出現而成為合理合法的行為」，單位領導、黨員的模範先鋒作用看不到了，「不知總書記有何想法」。

    大字報接著提到，前幾天電視頻道「對總書記褒獎了一番，從福建到浙江功勞點滴不漏」。作為領導，做的工作是職責所為。

    這張大字報直指，「根據現實狀況，很不適合擔任總書記職務」。黨的最高領導，熱衷於「唯生產力論」，「不抓政治工作、不抓政治思想教育，政治方面有問題得過且過，總書記反對偉大領袖毛主席是極大的錯誤」。

    相較於這張大字報的照片在海外中文網路廣為流傳，中國國內除有少數網友私下流傳外，目前無法在任何公開的網路平台上看到。

    至於海外網友對這張大字報反應分歧。有人嗤之以鼻，直指其內容有如「裝上渦輪加速倒車」；有人則感嘆，這根本無法比不上日前重慶的投影標語；有人則認為，不論內容如何，也算是在重慶投影事件後對習近平「補上一腳」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播