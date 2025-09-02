「總書記下台」！中國93閱兵前夕 北京街頭大字報網路瘋傳

中國九三閱兵前夕，北京街頭出現「總書記下台」大字報。（擷取自X平台「李老師不是你老師」）

2025/09/02 19:29

〔中央社〕中國九三閱兵將登場，網傳疑似毛左分子近日在北京不明地點，張貼題為「總書記下台」的大字報。但內容並非主張自由民主，而是反指「總書記擔任的政治工作效果不明顯」、「不抓政治思想教育」，「很不適合擔任總書記職務」，引起議論。

根據X平台帳號「李老師不是你老師」1日貼文，8月31日有中國民眾提供一張照片，指有人在北京某一不明地點的一座公布欄，貼出一張題為「總書記下台」、內容為白底黑字手寫的大字報，末尾並署名「老工人」，且註明書寫日期是2025年8月13日，但通篇沒有提到「習近平」3個字，而一律用「總書記」代替。

請繼續往下閱讀...

在大字報的左右兩側，可分別見到房屋仲介的售屋小廣告及官方的政令宣導海報，大字報前還放著一張空椅子。但從這張照片中，無從判斷大字報張貼的具體地點及日期。

畫面顯示，這張大字報首先說，當前國際形勢複雜多變，「我們的政治工作要隨著國際形勢的變化而變化，總書記擔任的政治工作效果不明顯，貪污分子『團體化』、『集體化』的形式出現而成為合理合法的行為」，單位領導、黨員的模範先鋒作用看不到了，「不知總書記有何想法」。

大字報接著提到，前幾天電視頻道「對總書記褒獎了一番，從福建到浙江功勞點滴不漏」。作為領導，做的工作是職責所為。

這張大字報直指，「根據現實狀況，很不適合擔任總書記職務」。黨的最高領導，熱衷於「唯生產力論」，「不抓政治工作、不抓政治思想教育，政治方面有問題得過且過，總書記反對偉大領袖毛主席是極大的錯誤」。

相較於這張大字報的照片在海外中文網路廣為流傳，中國國內除有少數網友私下流傳外，目前無法在任何公開的網路平台上看到。

至於海外網友對這張大字報反應分歧。有人嗤之以鼻，直指其內容有如「裝上渦輪加速倒車」；有人則感嘆，這根本無法比不上日前重慶的投影標語；有人則認為，不論內容如何，也算是在重慶投影事件後對習近平「補上一腳」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法