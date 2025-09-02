中國試圖竄改二戰歷史 外媒：重點在強化對台主權論述

多家外媒不約而同指出，中國試圖重塑二戰歷史論述，背後目的在於強化對台灣的主權主張。（彭博）

2025/09/02 19:03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在第二次世界大戰結束80週年之際，中國即將在3日舉辦盛大閱兵儀式，展現軍事實力。與此同時，中國也低調展開重塑戰爭歷史的行動，試圖淡化美國在二戰援助中國對抗日本帝國入侵，同時強化俄國角色，來應對當前與美國的地緣政治緊張局勢。分析更指出，中國的重寫二戰歷史，乃著眼於台灣，鞏固中國對台灣的主權論述。

《華盛頓郵報》指出，在北京閱兵儀式前夕，中國學者、媒體和智庫動作一致，淡化美國在二戰期間援助中國的意義，將美國描繪成一個無論過去或現在都自私自利的大國，在大眾文化領域更是處處可見這種鑿刻痕跡。官方中國歷史研究院旗下刊物「歷史評論」在8月刊中寫道：「美國對中『援助』的根本目的是維護其在中利益，絕非基於平等關係的援助。」至於「紅色文化研究會」更直接發表評論指出：「即使沒有美國援助，中國也有機會戰勝（日本）。」

《華爾街日報》也指出，中國的影視作品大肆稱讚中共抵抗日本入侵，將中共描繪成中國抗日戰爭的基石，削弱傳統上對蔣介石率領的國民黨的讚譽。英國劍橋大學中國現代史教授方德萬（Hans van de Ven）直言：「習近平正在改寫二戰歷史，以滿足他的政治利益。」美國哈佛大學甘迺迪政府學院中國近代史學者米德（Rana Mitter）則說，中國強調自己在二戰中的作用，是在尋求「戰後國際秩序的共同所有權」，目標是將北京塑造成全球治理規則的制定者，而非試圖改寫規則的「修正主義大國」。

中國也利用抗戰勝利來宣示對台灣的主權。今年5月，習近平在赴俄國出席「衛國戰爭勝利80週年」活動前發表文章，引用1943年《開羅宣言》等文件內容，指同盟國承諾將「日本竊取中國的一切領土」還給中國。世界各地的中國外交官也群起呼應習的論調，包括中國駐德國大使鄧洪波7月在柏林一場研討會上表示：「台灣回歸祖國是二戰勝利和戰後國際秩序的重要組成部分，這段歷史和法律事實無庸置疑。」

《彭博》同樣指出，中國正在進行重塑全球關於二戰論述的更廣泛行動，透過強調中共在當時的犧牲，將中共定位為與美國平起平坐的戰爭勝利者，儘管中共直到日本投降4年後、亦即1949年才從國民黨手中奪權。最重要的是，習近平的行動旨在鞏固中國對台灣的主權，並鞏固中國作為戰後世界秩序支柱的地位，同時在中國就業市場疲軟、居住危機、經濟衰退等危機中激發愛國熱情。

事實上，將歷史「武器化」並非中國獨有。俄國總統普廷就曾試圖利用共同的蘇聯歷史，透過錯誤地將基輔政府描繪成「法西斯分子」統治的政府，來激發俄國公眾對揮軍入侵烏克蘭的支持。中國如何闡述二戰在亞洲至關重要，因為這影響著當今的領土和外交爭端論述，其中的核心無非就是台灣主權地位。

