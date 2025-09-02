為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    阿富汗強震死傷上修！已知1124死3251傷 逾8000房屋損毀

    阿富汗東部偏遠山區9/1凌晨發生芮氏規模6的強震，死傷慘重。（法新社）

    阿富汗東部偏遠山區9/1凌晨發生芮氏規模6的強震，死傷慘重。（法新社）

    2025/09/02 19:10

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗東部偏遠山區昨天（9/1）凌晨發生芮氏規模6的強震，罹難人數持續上修，從昨日晚間通報的800多人死亡，今日已攀升至1100多人罹難，另有3200多人受傷，傷亡數字可能會進一步增加。

    綜合外媒報導，當地時間8月31日深夜11點47分（台灣時間9/1凌晨2點17分）左右，阿富汗毗鄰巴基斯坦的興都庫什山脈地區（Hindu kush Mountains）發生規模6.0、震源深度不到10公里的極淺層強震。

    昨日神學士（Taliban，塔利班）政府對外稱，已知有800多人死亡、至少2800人受傷。阿富汗國家災難管理局發言人哈麥德（Mohammad Hamad）今天則稱，這場地震造成的死傷增加至逾900死、3000傷。

    根據《阿富汗帕傑瓦克通訊社》（Pajhwok Afghan News）報導，人道主義組織「阿富汗紅新月會」（ARCS，紅十字會與紅新月會國際聯合會在阿富汗的分支）今日稍早通報，罹難人數已竄升至1124死，至少3251人受傷，此外還有超過8000棟房屋被毀，救援行動持續進行，死傷數字恐進一步上修。

    由於道路受處且受災地區多山，陸路通行困難，當局持續使用直升機搜索廢墟中的倖存者。神學士政府已呼籲國際社會援助。聯合國已撥付緊急資金。

