澳洲打擊「一鍵脫衣」深偽裸照 將定新法強制科技公司防堵

2025/09/02 18:10

〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲政府2日表示，將制定新法強制大型科技公司有責任，防範科技工具被用於製造「深偽」（deepfake）裸照，或者在受害者未察覺下進行隱密的跟蹤偷窺。

《法新社》2日報導，網路上以人工智慧技術，脫去正常人物影像衣物的工具正急劇氾濫，這類「裸體化」應用程式正助長性勒索，尤其針對孩童。澳洲政府通訊部長威爾斯（Anika Wells）在聲明中說，政府將與產業界合作，制定新法，打擊這種「可憎的技術」，「任何以羞辱、傷害他人為唯一目的的應用程式和技術，尤其是針對孩童，絕無容身之地」。

威爾斯說，政府將使用「每一個手段」，限制取用這類「裸體化」和跟蹤應用程式，並且將阻絕這類應用程式的責任，加諸在平台與科技公司身上。她說，這項新法在解決濫用科技的問題上，並非一蹴可及，但是搭配既有法規以及澳洲領先全球的網路安全改革，確實能在保護澳洲民眾上帶來改變。

AI工具迅速普及已帶來新型態的侵害，包括全球大學、中小學陸續傳出，青少年製作同學的情色照等事件。國際慈善團體「救助兒童會」（Save the Children）近期一項調查發現，西班牙每5名年輕人，就有1人曾是深偽裸照的受害者，這些圖片在未經當事人同意下就在網路上分享。

