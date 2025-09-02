為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    澳洲打擊「一鍵脫衣」深偽裸照 將定新法強制科技公司防堵

    AI生成裸照助長新型態的性勒索。（法新社檔案照）

    AI生成裸照助長新型態的性勒索。（法新社檔案照）

    2025/09/02 18:10

    〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲政府2日表示，將制定新法強制大型科技公司有責任，防範科技工具被用於製造「深偽」（deepfake）裸照，或者在受害者未察覺下進行隱密的跟蹤偷窺。

    《法新社》2日報導，網路上以人工智慧技術，脫去正常人物影像衣物的工具正急劇氾濫，這類「裸體化」應用程式正助長性勒索，尤其針對孩童。澳洲政府通訊部長威爾斯（Anika Wells）在聲明中說，政府將與產業界合作，制定新法，打擊這種「可憎的技術」，「任何以羞辱、傷害他人為唯一目的的應用程式和技術，尤其是針對孩童，絕無容身之地」。

    威爾斯說，政府將使用「每一個手段」，限制取用這類「裸體化」和跟蹤應用程式，並且將阻絕這類應用程式的責任，加諸在平台與科技公司身上。她說，這項新法在解決濫用科技的問題上，並非一蹴可及，但是搭配既有法規以及澳洲領先全球的網路安全改革，確實能在保護澳洲民眾上帶來改變。

    AI工具迅速普及已帶來新型態的侵害，包括全球大學、中小學陸續傳出，青少年製作同學的情色照等事件。國際慈善團體「救助兒童會」（Save the Children）近期一項調查發現，西班牙每5名年輕人，就有1人曾是深偽裸照的受害者，這些圖片在未經當事人同意下就在網路上分享。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播