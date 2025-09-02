菲不甩中國！啟用「近台」前進基地 嗆：我們有權保衛領土

美軍反艦飛彈系統「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）4月部署在菲國北部巴丹群島。（美聯社）

2025/09/02 17:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕就在三艘中國武裝海警船上月罕見地出沒於巴士海峽後，菲律賓選擇以最直接的行動反擊。針對在距離台灣不到100浬（約185公里）的巴丹群島省（Batanes）啟用前進作戰基地，是否會激怒北京的提問，菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）2日在記者會上強硬回嗆，強調菲律賓是主權國家，有權提升防衛能力，毋須看他國臉色。

菲律賓於8月28日，正式啟用這座位於巴丹群島馬哈濤鎮（Mahatao）、與台灣僅一水之隔的前進作戰基地。此舉被廣泛視為是對近期中國在該海域挑釁的直接回應。菲國媒體引述專家分析，此基地不僅「彌補了國家安全在應對外國侵略者上的缺口」，其啟用時機，更是在向北京傳達「寸步不讓」的明確訊號。

請繼續往下閱讀...

除了反制中國，該基地也被視為是為潛在的台海衝突預做準備。菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）今年四月便曾直言，若台灣遭「入侵」，菲國將「無可避免」被捲入衝突。安全專家更指出，巴丹群島的基地，可作為「台海戰爭發生時的應變基地」，以及「應對軍事入侵時的戰略出發點與後勤樞紐」。

據中央社報導，儘管行動充滿針對性，崔尼代在記者會上仍保持外交辭令，稱「發展軍事能力是為了維護主權國家地位，並非針對任何國家。」他說明，在菲國總統小馬可仕提出的「全面群島防衛概念」（CADC）下，菲律賓國防重心正從安內轉向攘外，因此需要更多支援基地，以強化海軍艦艇在海上執勤更長時間的能力。

菲律賓軍方在巴丹群島省馬哈濤鎮啟用「前進作戰基地」，此基地距台不到185公里，被視為菲國反制中國、協防台灣關鍵一步。（取自菲律賓北呂宋軍區）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法