    國際

    施壓以色列 比利時將跟進承認巴勒斯坦國

    支持巴勒斯坦的示威者。（法新社檔案照）

    支持巴勒斯坦的示威者。（法新社檔案照）

    2025/09/02 17:43

    〔編譯管淑平／綜合報導〕聯合國大會將於本月9日起在紐約召開，這次會議一個受人矚目的議題是，巴勒斯坦國家地位。比利時政府2日表示，將在這次會議上，正式承認巴勒斯坦國，升高國際社會對以色列的壓力。

    比利時外交部佩瑞弗（Maxime Prevot）在社群媒體發文，「比利時將在聯合國大會上，承認巴勒斯坦國」；同時，比利時將加入《紐約宣言》（New York Declaration）簽署國，該宣言為今年7月底由法國、沙烏地阿拉伯率領召開的一項聯合國高階會議所通過的宣言，以推動以色列、巴勒斯坦兩國和平共存，即「兩國方案」，為以巴問題最終解決方案為宗旨。

    這是繼法國、澳洲、英國、加拿大等國後，又一國家將正式承認巴勒斯坦國家地位，升高對以色列的壓力。佩瑞弗說，這項決定是「鑑於巴勒斯坦持續發生的人道悲劇，尤其是在加薩地區，也是回應以色列違反國際法的暴力」。

    另外，佩瑞弗說，比利時也將對以色列實施12項「堅定」制裁，包括禁止進口以國猶太屯墾區生產之產品、檢討與以國企業的公共採購政策等，比國也將把巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）領導人列為不受歡迎人物。

    比利時為歐盟成員國，歐盟外長上週在哥本哈根會議上，對加薩戰事仍嚴重分歧，部分成員國主張，應升高對以國的經濟壓力，另一些國家則明確反對。佩瑞弗表示，這項決定旨在同時對以國和哈瑪斯施壓，比國也將投入巴勒斯坦重建，並力促歐洲針對哈瑪斯的措施，並支持新倡議以打擊反猶太主義。

    圖
    圖
