印度糧倉告急！旁遮普邦爆世紀洪災 已知29死、千村受困

異常猛烈的季風暴雨，已在整個南亞次大陸造成嚴重災情。在素有「印度糧倉」之稱的旁遮普邦爆發世紀洪災的同時，洪峰也已漫入下游的鄰國巴基斯坦。圖為巴基斯坦旁遮普省的救難人員，正協助災民撤離家園。（歐新社）

2025/09/02 17:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據法新社報導，素有「印度糧倉」之稱的西北部旁遮普邦（Punjab），正遭逢一場被官員形容為「數十年來最嚴重」的世紀洪災。由異常猛烈的季風暴雨所引發的洪水，已造成至少29人死亡，約一千個村莊被洪水圍困，淪為水鄉澤國。

這場災難對印度的農業心臟地帶，造成了毀滅性的打擊。旁遮普邦首席部長曼恩（Bhagwant Mann）在寫給總理莫迪（Narendra Modi）的信中表示，已有超過940平方公里的農田被洪水淹沒，導致「毀滅性的作物損失」。官方更在1日晚間發布的公告中警告，他們擔心會有「巨大的牲畜損失」，具體規模需待洪水退去後才能明朗。

面對嚴峻災情，印度軍方與國家災害應變部隊已投入大規模救援行動，動員了超過1000艘船艇與30架直升機，執行災民撤離與物資空投任務。首席部長曼恩在聲明中強調：「當前最重要的，是拯救被困在水中的民眾與無助動物的性命。」而隨著洪峰向下游移動，鄰國巴基斯坦的部分地區也同樣遭洪水淹沒。

專家指出，儘管洪水與山崩在南亞的季風季節是常見現象，但氣候變遷正使其頻率、強度與衝擊力顯著增加。根據印度國家氣象局的數據，今年6月至9月，印度西北部的平均降雨量，已較往年飆升了超過三分之一。首都德里的亞穆納河（Yamuna river）週二也已超過危險水位，而查謨和克什米爾地區上個月才剛因破紀錄的暴雨，引發數十人死亡的洪災。

