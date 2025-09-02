金正恩的「移動堡壘」 北韓領導人專用防彈列車揭密

北韓領導人金正恩偏好搭乘其宛如「移動堡壘」的專用防彈列車出訪。圖為他2019年訪問越南時，在列車門口向歡迎群眾揮手的資料畫面。（美聯社資料照）

2025/09/02 16:43

〔編譯陳成良／陳成良報導〕根據《法新社》報導，北韓領導人金正恩2日再度搭乘神祕的橄欖綠色專用列車進入中國，準備出席北京的閱兵大典。這列火車不僅是金氏三代領導人偏好的交通工具，其固若金湯的防禦能力，更被專家形容為一座「移動的堡壘」，而選擇耗時的鐵路旅行，本身就是一場精心策劃的政治大秀。

對火車的熱愛在金氏家族中代代相傳。金正恩的父親金正日因畏懼飛行，罕見的出訪幾乎全數依賴裝甲列車。據稱，他2001年從平壤去莫斯科，長達2萬公里的旅程耗時24天，但車上滿載了新鮮龍蝦與法國波爾多紅酒。而根據北韓官方說法，金正日2011年便是在火車上進行「現場指導」時心臟病發身亡。

固若金湯 可抵禦多數砲擊

與其父親不同，金正恩不怕搭飛機，但他仍頻繁選擇火車作為出訪工具。專家指出，他目前的專列擁有防彈車窗，牆壁與地板也經過強化，以抵禦爆炸物攻擊。南韓慶南大學遠東研究所教授林乙出說：「據說它能抵禦多數砲彈，基本上就是一座堡壘。」

儘管速度遠遠不及飛機，但火車在安全與宣傳上，卻具備獨特優勢。北韓問題專家朴珉柱指出，移動中的火車遠比飛機更難被鎖定為攻擊目標，且能搭載更多隨行人員與裝備。此外，南韓東國大學教授高有煥分析，漫長的旅途，有助於在重大外交活動前，持續吸引全球媒體的目光，「讓聚光燈一直停留在他身上。」

北韓領導人金正恩（左）1日搭乘其專用列車，從平壤出發訪問中國，準備出席北京的閱兵大典。（法新社）

