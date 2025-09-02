為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    金正恩的「移動堡壘」 北韓領導人專用防彈列車揭密

    北韓領導人金正恩偏好搭乘其宛如「移動堡壘」的專用防彈列車出訪。圖為他2019年訪問越南時，在列車門口向歡迎群眾揮手的資料畫面。（美聯社資料照）

    北韓領導人金正恩偏好搭乘其宛如「移動堡壘」的專用防彈列車出訪。圖為他2019年訪問越南時，在列車門口向歡迎群眾揮手的資料畫面。（美聯社資料照）

    2025/09/02 16:43

    〔編譯陳成良／陳成良報導〕根據《法新社》報導，北韓領導人金正恩2日再度搭乘神祕的橄欖綠色專用列車進入中國，準備出席北京的閱兵大典。這列火車不僅是金氏三代領導人偏好的交通工具，其固若金湯的防禦能力，更被專家形容為一座「移動的堡壘」，而選擇耗時的鐵路旅行，本身就是一場精心策劃的政治大秀。

    對火車的熱愛在金氏家族中代代相傳。金正恩的父親金正日因畏懼飛行，罕見的出訪幾乎全數依賴裝甲列車。據稱，他2001年從平壤去莫斯科，長達2萬公里的旅程耗時24天，但車上滿載了新鮮龍蝦與法國波爾多紅酒。而根據北韓官方說法，金正日2011年便是在火車上進行「現場指導」時心臟病發身亡。

    固若金湯 可抵禦多數砲擊

    與其父親不同，金正恩不怕搭飛機，但他仍頻繁選擇火車作為出訪工具。專家指出，他目前的專列擁有防彈車窗，牆壁與地板也經過強化，以抵禦爆炸物攻擊。南韓慶南大學遠東研究所教授林乙出說：「據說它能抵禦多數砲彈，基本上就是一座堡壘。」

    儘管速度遠遠不及飛機，但火車在安全與宣傳上，卻具備獨特優勢。北韓問題專家朴珉柱指出，移動中的火車遠比飛機更難被鎖定為攻擊目標，且能搭載更多隨行人員與裝備。此外，南韓東國大學教授高有煥分析，漫長的旅途，有助於在重大外交活動前，持續吸引全球媒體的目光，「讓聚光燈一直停留在他身上。」

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    北韓領導人金正恩（左）1日搭乘其專用列車，從平壤出發訪問中國，準備出席北京的閱兵大典。（法新社）

    北韓領導人金正恩（左）1日搭乘其專用列車，從平壤出發訪問中國，準備出席北京的閱兵大典。（法新社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播