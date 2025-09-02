大阪反移民示威「別讓日本變非洲」 馬斯克留言、轉發公開支持

馬斯克近日針對日本反移民示威遊行的貼文按讚留言表示支持。（彭博）

2025/09/02 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕日本國內反移民聲浪近期升高，大阪近日出現一場小型反移民示威，群眾揮舞國旗並高喊「別讓日本變成非洲」等標語。此舉不僅引發輿論關注，出身南非的SpaceX創始人馬斯克（Elon Musk）更在社群平台公開表態支持。

據《法新社》報導，9月1日，馬斯克在社群平台X上針對帳號「英國愛國者」（The British Patriot）分享的日本抗議影片留言「很好」。該帳號自稱是「具有本土血統且引以為傲的英國白人男子」，並宣稱影片中群眾「要求驅逐所有非法移民」，同時寫道：「從澳洲到歐洲再到日本，公民正在團結起來推動讓移民返鄉。」

影片疑似拍攝於8月30日大阪一場反移民示威活動中，畫面中可見群眾揮舞日本國旗並展示反對大規模移民的標語。馬斯克隨後也轉發另一則相關貼文，內容稱「所有年齡層與性別的人們都加入抗議行列，卻遭主流媒體噤聲」，並將X的高使用率與此現象連結。

相較於其他先進國家，日本的移民比例仍然偏低，長期以來也不是選舉中的主要議題。但隨著人口快速老化、出生率跌至全球最低，加上勞動力短缺，外籍人口逐漸增加。今年7月，主張反移民的參政黨在參議院選舉中拿下15席，從原本的2席大幅成長，在眾議院也擁有3名議員，聲勢持續擴張。

近期日本反移民爭議焦點之一為日本國際協力機構（JICA）於8月21日公布的「非洲家鄉」計畫，將4個城市定位為深化交流據點。不過「家鄉」一詞引發誤解，不少居民憂心將成為移民定居方案，大量抗議電話灌爆市政府，甚至湧入官方帳號留言質疑「為何要接受移民」。

事態延燒後，奈及利亞總統府一度發布聲明，稱日本將發放特殊簽證讓年輕人移居、工作，但隨即遭日方否認。日本官房長官林芳正強調，交流僅限研修實習生，且完成後必須返國。奈及利亞方面後來刪除原始聲明，並於8月26日改發更正版本，僅提「深化文化交流」，已不再提及移居或就業。

此波爭議凸顯日本社會對移民議題的敏感與分歧。部分民眾認為外國人增加導致治安惡化、資源壓力與生活方式衝突，也使反移民聲浪持續升溫。馬斯克此番公開聲援，更讓事件持續發酵。

馬斯克1日轉發關於日本反移民抗議行動的X貼文。（擷取自@isfjcutebear/X）

