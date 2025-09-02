扯！ 外籍遊客無視海邊禁令 吐口水、圍毆泰國救生員下場慘了

泰國普吉島海灘近日爆發科威特遊客圍毆救生員的衝突事件，引發輿論譴責。（擷取自Newshawk Phuket/臉書）

2025/09/02 17:40

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國觀光勝地普吉島近日發生多名科威特籍遊客與救生員爆發衝突事件。這群遊客無視警告且堅持下海玩水，甚至惱羞成怒反過來圍毆救生員，引發輿論譁然。對此，泰國警方表示，這群遊客同意賠償20萬泰銖（約新台幣18.9萬元）並公開道歉。

綜合泰媒報導，8月22日，普吉島奈涵海灘（Nai Han）因海浪過大且海灘已插上紅旗，一名救生員好心提醒外國遊客禁止下水游泳。然而，該群遊客不僅拒絕配合，還情緒激動，對救生員大聲咆哮、吐口水，最終更動手毆打，導致救生員受傷。儘管救生員試圖自衛，仍難敵多名遊客圍攻。

衝突影片隨後在網路上流傳，激起大量批評聲浪。拉威鎮長泰姆斯（Thems Kratadsan）將襲擊者形容為「低素質的遊客」，並直言類似事件時有發生，強調當局將嚴肅追究責任。

泰國警方表示，涉案遊客來自科威特，目前已被帶回接受訊問。其中一名遊客同意支付20萬泰銖作為醫療費與賠償金。警方指出，攻擊者還計劃與拉威鎮官員會面，公開道歉並承擔相關責任。

