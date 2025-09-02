為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    扯！ 外籍遊客無視海邊禁令 吐口水、圍毆泰國救生員下場慘了

    泰國普吉島海灘近日爆發科威特遊客圍毆救生員的衝突事件，引發輿論譴責。（擷取自Newshawk Phuket/臉書）

    泰國普吉島海灘近日爆發科威特遊客圍毆救生員的衝突事件，引發輿論譴責。（擷取自Newshawk Phuket/臉書）

    2025/09/02 17:40

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國觀光勝地普吉島近日發生多名科威特籍遊客與救生員爆發衝突事件。這群遊客無視警告且堅持下海玩水，甚至惱羞成怒反過來圍毆救生員，引發輿論譁然。對此，泰國警方表示，這群遊客同意賠償20萬泰銖（約新台幣18.9萬元）並公開道歉。

    綜合泰媒報導，8月22日，普吉島奈涵海灘（Nai Han）因海浪過大且海灘已插上紅旗，一名救生員好心提醒外國遊客禁止下水游泳。然而，該群遊客不僅拒絕配合，還情緒激動，對救生員大聲咆哮、吐口水，最終更動手毆打，導致救生員受傷。儘管救生員試圖自衛，仍難敵多名遊客圍攻。

    衝突影片隨後在網路上流傳，激起大量批評聲浪。拉威鎮長泰姆斯（Thems Kratadsan）將襲擊者形容為「低素質的遊客」，並直言類似事件時有發生，強調當局將嚴肅追究責任。

    泰國警方表示，涉案遊客來自科威特，目前已被帶回接受訊問。其中一名遊客同意支付20萬泰銖作為醫療費與賠償金。警方指出，攻擊者還計劃與拉威鎮官員會面，公開道歉並承擔相關責任。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播