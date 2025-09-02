分析：俄羅斯正淪為中國附庸國 北京正充分利用機遇

英媒專家指出，俄羅斯實際上正淪為中國的附庸國，兩國貿易在過去兩年激增，但大多順著中國意願進行。圖為習近平（左）和普廷（右）在北京中南海一同散步。（美聯社）

2025/09/02 16:08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國、俄羅斯和印度領袖本週在北京聚首，希望展現團結並建立新的世界秩序，為美國霸權提供替代方案。然而，分析指出，這只是一場「表演」，姿態多於實質內容，尤其俄國實際上正逐漸淪為中國的附庸國。

英國《天空新聞》國際新聞編輯瓦格霍恩（Dominic Waghorn）2日指出，隨著美國總統川普對舊世界秩序發起強力衝擊，中國國家主席習近平、俄國總統普廷等人相信屬於他們的時代即將到來。

在普廷眼中，他希望這次赴中國參加「上海合作組織」峰會，並參加中國為二次世界大戰終戰80週年舉行的閱兵，能讓俄國在世界眼中與中國平起平坐，並證明俄國對烏克蘭發起的戰爭是具有正當性，同時鞏固他在俄國國內的地位。

但實際上，俄國正逐漸淪為中國的附庸國。自烏克蘭戰爭爆發以來，中俄貿易額激增3分之2，其中大部分是按照中國的意願進行。中國獲得廉價的俄國石油，因為西方制裁讓普廷無法將石油銷往其他地方，而俄國則購買大量中國商品。俄國處在一個無可奈何的位置，而中國正在充分利用這項優勢。

習近平表示，中俄印三國應視彼此為「合作夥伴，而非競爭對手」，但印度領導人莫迪深知，兩國之間的經濟摩擦和邊界爭端破壞這一切。此外，中俄兩國也因北韓問題而緊張。北韓是中國的後院，但普廷一直在「挖牆腳」，與北韓領袖金正恩的關係日益密切。

因此，本週中俄印兄弟情誼的升溫，並非表面上看起來那麼簡單。他們之間存在一些裂痕，只要美國政府有能力，就可加以利用。

然而，就目前情況來看，川普團隊可能不會這麼做。他們會任由烏克蘭戰爭繼續打下去，而不是像盟友所認為的那樣對俄國施加壓力，以結束這場戰爭。烏戰持續的時間愈長，莫斯科、北京和平壤之間的關係就愈緊密，而西方聯盟內部的分裂似乎也愈深。

川普不但沒有討好「三頭馬車」中唯一的民主國家印度，反而竭力疏遠印度，並對其徵收50％的關稅。這一切的唯一贏家是中國，這個川普政府聲稱最擔心的、正在崛起的大國。

