加州城市「雁滿為患」 當局撒千萬出盡招式驅趕

2025/09/02 15:20

〔編譯孫宇青／綜合報導〕為了解決加拿大雁帶來的環境衛生問題，美國加州舊金山灣區福斯特市（Foster City）計畫斥資近40萬美元（約1196萬台幣），出動邊境牧羊犬模擬掠食性動物，或在無人機上裝可拍打的機翼，以獵鷹造型驅趕。

《華盛頓郵報》1日報導，福斯特市內的加拿大雁每天排泄數百磅糞便，擾亂當地潟湖的細菌濃度，有時還會嚇到孩子，是當地長期以來的一大難題。在這個約3.3萬人口的城鎮，一度多達400隻加拿大雁現蹤。

在嘗試幾種成本較低的方案後，福斯特市準備在本月初祭出新招驅趕雁群，包括使用獵鷹造型的無人機、模仿掠食者的邊境牧羊犬，以及可以在水面上飛行的遙控裝置。市府公園與休閒部門主管施韋加特（Derek Schweigart）表示，如果能找到一種方法，讓雁與人類和平共處，就是巨大成功，「但我們現在就是遇到雁的數量多到令人招架不住的地步」。

據報導，美國各地處理有害動物的方式各不相同。在佛州，地方政府今年將批准限量許可證，允許在特定地區獵捕黑熊。密西根州則在8月投票決定恢復為期1年的郊狼狩獵。

施韋加特表示，福斯特市曾在2021年批准一項獵殺100多隻加拿大雁的計畫，但在公眾強烈反對後撤回。隨後，該市嘗試一些非致命的方法，但這些雁群依然存在。這些非致命方法包括由工作人員搜尋市內雁蛋，浸泡油中讓胚胎窒息後，再放回雁巢，如此一來，母雁不會多生蛋，原來的蛋也無法孵化，以及在公園周圍安裝圍欄。

加州魚類和野生動物部水禽部門資深環境科學家韋弗（Melanie Weaver）表示，加拿大雁是遷徙物種，過去常在冬季離開加州東北部，往南飛向氣候更溫暖的中央山谷（Central Valley）。但近年來，由於北部地區有鬱鬱蔥蔥的公園、寧靜的池塘及便捷的食物供應，這些雁不再遷徙。

此外，除了郊狼或金鷹，加拿大雁幾乎沒有天敵，加上有民眾餵食，雁群更不願離開。

專家指出，加拿大雁很聰明，能迅速感知環境變化。萬萬不可一次將所有驅趕招數全用上，要在牠們開始適應舊招後改新招。福斯特市已編列約39萬美元預算驅雁。施韋加特說，這筆投資如果能省下多年來因大雁帶來的額外維護與高壓清洗開支，從長遠看是值得的。

