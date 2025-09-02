日劇台詞赫見「前總統蔡英文、板中男裙事件」 台灣網友熱議

日本電視劇《我們還不懂那顆星球的校規》昨（1）日播出的最新一集台詞中，出現了新北市板橋高中「男裙事件」與前台灣總統蔡英文名字，掀起台灣網友熱議。（圖擷取自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕今年7月開播的日本電視劇《我們還不懂那顆星球的校規》（僕達はまだその星の校則を知らない），故事主要舞台設定在受少子化影響將男女校合併的高中。該劇在昨（1）日播出的最新一集台詞中，竟出現了新北市板橋高中「男裙事件」與前台灣總統蔡英文，消息一出，立即引發台灣網友熱烈討論。

前日本男團SMAP成員稻垣吾郎，在劇中飾演由男女2校合併的新私立學校「濱陽高中」的學校理事長「尾碕美佐雄」，這名理事長平時看似冷淡嚴肅、性情難以捉摸，實為有著強烈的責任感與正義感的人，還會不時對人直白說出自己的獨特價值觀。

9月1日播出的第8集中，女記者向「尾碕美佐雄」詢問有關學生會修改校規一事，他用學校創辦人理念是「以學生為主體」來回應，還提到說，「台灣的高中早在6年前，就認可男生可以穿裙子，當時蔡英文總統也支持（台湾の高級中学では6年前に男子生徒にスカートの着用が認められ。当時の蔡英文総統もそれを支持した。）」

該劇除在日本電視台播出，也有在台灣KKTV獨家跟播，因此這段台詞引起大批台網友熱烈討論，「辱華囉~」、「防盜措施」、「我推的小英」、「抓到了，稻垣吾郎是綠營側翼」、「第一次聽到小英的全名日語發音」、「好想知道中國盜版網站怎麼翻譯這段喔」、「應該會又一撥大崩潰然後禁止演員去中國，說他們台獨」、中國有禁娘令，不管是『蔡英文總統』還是『男生穿裙子』，2件事都犯大忌了」。

另有不少人指出，這段台詞源自台灣的真實歷史事件，新北市板橋高中師生曾在2019年校慶，發起男生穿裙子活動。國民黨新北市議員林國春為此怒斥，此事造成家長不安、拒絕讓孩子念板中，質疑不當教材侵入校園；時任台灣總統蔡英文則發聲力挺，提到男生透過體驗穿上穿上裙子，能親身體會到女生受到的行動障礙、社會限制等情況，是一種將心比心、有助於增進兩性理解的做法，盼各界應抱持寬容態度看待此事。

隨著事件在台灣各界發酵，加上家長、校友、一般民眾壓倒性發聲支持，讓板中校務會議決定放寬服裝儀容規定，自2017年9月新學期開始，板中男生可以穿裙子，女生可以穿褲子來上學。校方表示，這是尊重性別平權，也是尊重學生選擇制服的自主性，希望透過這樣子的修正，讓同學能夠尊重多元發展，然後尊重自主。

據了解，《我們還不懂那顆星球的校規》為2025年的夏季日劇，由日星磯村勇斗飾演個性細膩又內向、曾有過「拒絕上學」經歷的笨拙律師「白鳥健治」，受到恩人委託，前往因為受少子化影響，將創立百年的傳統女校「濱百合女子學院」與有著高度務實教育實績的男校「濱浦工業高中」，一起合併為新校「濱陽高中」擔任駐校律師，並不斷努力用法律知識和校規，調解校園衝突、為學生們爭取利益。

新北市板橋高中師生曾在2019年校慶，發起男生穿裙子活動。（板中學生會提供）

