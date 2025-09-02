泰國總理貝東塔下台 前女國會議員「裸體跳舞」還願慶祝

泰國總理貝東塔下台後，國會前議員阿瑪拉特願望成真，遂在寺廟前裸體跳舞進行還願。（本報合成，擷取自Amarat Chokepamitkul/臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕泰國憲法法院日前裁定泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）須解職。對此，前進黨（MFP）前國會議員阿瑪拉特（Amarat Chokepamitkul）昨天（9月1日）履行先前承諾，在佛統府（Pathom）一座寺廟前裸身起舞還願，舉動震撼政壇與社會。

綜合泰媒報導，阿瑪拉特6月6日曾在臉書宣布，她希望貝東塔能在今年底前下台，如果願望成真，她發誓要在寺廟前裸體跳舞作為還願。隨著貝東塔提前失去總理職位，阿瑪拉特於昨日兌現承諾，在寺廟廣場搭起棚子，並在白布圍起的範圍內表演傳統舞蹈，過程也拍攝成影片，隨後上傳至社群分享。

阿瑪拉特在文中表示，「今天來還願啦！我曾許下諾言，如果貝東塔在2025年底前下台，就會裸舞還願。今天兌現承諾，還有朋友在場見證。」她強調，這並非出於迷信，而是因為對政局不滿時脫口而出的承諾，沒想到真的成真。至於未提前公布時間地點，則是為避免外界干擾，防止表演受阻。

消息一出立即引發泰國網友熱議，不少人直呼「離譜」、「太敢了」，也有人調侃「政壇的戲，比電視連續劇還精彩！」，甚至有網友稱讚她「說到做到，值得尊敬」。

