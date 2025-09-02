為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    全美大串連！勞動節爆發「工人對決億萬富翁」示威 劍指川普

    美國9月1日勞動節當天，全國爆發「工人對決億萬富翁」大示威，劍指川普政府的親富豪政策。圖為芝加哥的示威現場，民眾高舉標語，並帶著諷刺川普總統的巨大氣球走上街頭。（法新社）

    美國9月1日勞動節當天，全國爆發「工人對決億萬富翁」大示威，劍指川普政府的親富豪政策。圖為芝加哥的示威現場，民眾高舉標語，並帶著諷刺川普總統的巨大氣球走上街頭。（法新社）

    2025/09/02 15:11

    〔編譯陳成良／綜合報導〕 根據美國《華盛頓郵報》報導，今年的美國勞動節（週一）演變成一場全國性的政治抗議。由美國最大工會聯合會「美國勞工聯合會-產業工會聯合會」（AFL-CIO）等團體發起的「工人對決億萬富翁」示威，在全國超過900個城市登場，抗議者將矛頭直指川普總統第二任期內，將國家利益輸送給其親信億萬富豪與大企業的政策。

    這場全國串連的示威，旨在抗議億萬富豪對川普政府的過度影響力。在芝加哥，示威者聚集在因馬斯克（Elon Musk）欽點而協助削減社福預算的富豪格拉西亞斯（Antonio Gracias）的私募股權公司總部外。在舊金山，勞工團體則將目標對準了在川普任內，獲得數十億美元聯邦合約的軟體巨頭Palantir，抗議AI熱潮正導致大量工人失業。

    白宮強硬回嗆：共和黨才是工人之黨

    對於全國遍地開花的抗議，白宮方面則發表聲明強硬回嗆。白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）表示，共和黨「再次成為驕傲的美國工人之黨」。她說：「沒有人比川普總統為勞動男女做得更多。川普總統相信，美國工人是我們經濟的核心與靈魂。」

    主辦單位特別強調，此次示威的怒火，已不僅限於傳統的「藍州」（民主黨票倉）大城。根據活動網站，數十場示威活動，是辦在許多於2024年總統大選中，曾一面倒投票給川普的「紅州」（共和黨票倉）小鎮或郊區。主辦方表示，這證明了即便在川普的鐵票區，民眾對於他將億萬富翁的利益置於勞工之上，並準備削減社福的政策，同樣感到極度憤怒。

    圖為喬治亞州亞特蘭大的示威現場，一名抗議者身著奇特的熊貓裝，高舉拳頭表達訴求。（歐新社）

    圖為喬治亞州亞特蘭大的示威現場，一名抗議者身著奇特的熊貓裝，高舉拳頭表達訴求。（歐新社）

