九三閱兵前夕！ 習近平「臉色發黑」照片瘋傳網友熱議

習近平在天津出席上海合作組織峰會，其中一張他與俄羅斯總統普廷合照，近日在X上引起熱議。（擷取自X@Line121617）

2025/09/02 17:39

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家領導人習近平的健康狀況，今年以來不斷被外界討論。近日他一組在上海合作組織峰會上露面的照片，讓不少網友驚訝發現，他的臉部膚色比之前加深了不少，再度引發熱議。

習近平先前赴西藏參加紀念活動時，就有人在網路上指出他的臉部肌膚相當黝黑，不過大部分網友認為只是光線或攝影問題；沒想到習近平回到北京後，異常的膚色狀況仍持續。

請繼續往下閱讀...

中國九三大閱兵前夕，習近平在天津出席上海合作組織峰會，其中一張他與俄羅斯總統普廷合照，近日在X上引起熱議。照片中可見，習近平的臉部皮膚明顯黑了不少，有網友指出，甚至比他去西藏時更黑。還有網友推測，習近平黑臉可能與肝腎功能異常、血液循環不良等健康問題有關。

相關推文甚至也引起日本網友討論，紛紛留言表示：「烤焦了啊 哈哈」、「感覺真的不太好呢」、「只是曬黑？不是肝臟哪裡出了問題吧？」

習近平與土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）握手。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法