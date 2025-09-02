解決住房短缺 英國新城鎮「北斯托」吸引目光

英格蘭劍橋郡新城鎮「北斯托」仍在開發中。（法新社）

2025/09/02 15:01

〔編譯孫宇青／綜合報導〕為了解決嚴峻的住房短缺問題，英國政府在英格蘭劍橋郡「北斯托」（Northstowe）規劃新城鎮，目前人口僅約3000名居民，也缺少眾多民生設施，但預估未來20年內可能激增至3萬人。

《法新社》報導，「北斯托鎮」在起重機和鷹架的支撐下逐漸成型，2020年就與伴侶和年幼的孩子搬到北斯托的貝內迪西奇（Jason Benedicic）表示，北斯托比附近歷史悠久的大學城提供更實惠的住宅，且定期舉辦各種活動，讓居民聚在一起，還有便利的交通和開放的空間，「我對未來充滿期待」。

去年7月當選的工黨籍首相施凱爾承諾，到2029年要建造150萬套住宅，以解決長期存在的住房短缺問題。大多數新房將透過擴建現有的城市發展計畫來完成，但施凱爾矢言啟動英國「下一代」新城鎮建設。

事實上，已故英相艾德禮（Clement Attlee）在1945年至1951年期間的改革計畫，也在倫敦北部的密爾頓凱因斯（Milton Keynes）創建新城鎮，在1960年代常被嘲笑的該鎮，如今已是一座擁有超過25萬居民的大型城鎮。

負責規劃北斯托鎮的Tibbalds公司人員史蒂爾（Katja Stille）指出，如今城市規劃師更加重視生物多樣性和應對全球暖化，而買家則更傾向於選擇集鎮（定期舉行市集貿易的城鎮）。

北斯托位於劍橋西北19公里，擁有綠地、自行車道、湖泊和交通樞紐，自稱是一個「健康」的新城，擁有「低碳社區」。這個地塊位於前皇家空軍兵營，於2017年迎來首批居民，目前約有1600間住宅有人入住。竣工後，該城鎮將擁有1萬間住宅和8所學校。

然而，該鎮目前沒有商店或診所，但政府已宣布計畫建造一個「充滿活力的城鎮中心」。

北斯托鎮逐漸成形，目前已有約3000名居民入住。（法新社）

