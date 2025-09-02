為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    聯手為侵略漂白？上合宣言獨漏烏克蘭 習近平為普廷做足面子

    中國國家主席習近平（右）與俄羅斯總統普廷1日在天津的上海合作組織峰會上互動熱絡。由中國主導的峰會宣言，最終對俄烏戰爭一字未提，被外界視為是北京為其侵略盟友普廷做足面子。（路透）

    

    2025/09/02 14:31

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《德國之聲》（Deutsche Welle）報導，由中國主導的「上海合作組織」（SCO）峰會，1日發布的《天津宣言》，竟對已持續長達三年的俄烏戰爭一字不提，引發烏克蘭外交部痛批。在俄羅斯總統普廷親自出席峰會、並與中國國家主席習近平大秀友好之際，這份宣言被外界普遍視為是北京為其侵略盟友「做足面子」、聯手粉飾戰爭罪行的政治表演。

    這份由中國主導、長達20多頁的《天津宣言》，內容提及了以哈衝突，並對造成加薩平民傷亡的人道危機表達譴責，甚至點名了以色列與美國對伊朗核設施的攻擊。然而，對於自二戰以來歐洲最大規模的侵略戰爭，也就是俄羅斯對烏克蘭的血腥入侵，宣言卻是通篇沉默，彷彿這場戰爭從未發生。

    基輔怒批：企圖營造世界分歧假象

    對此，烏克蘭外交部隨即發表聲明回擊，直指此舉「令人訝異」。基輔方面一針見血地指出，刻意忽略俄烏衝突，是莫斯科試圖藉此「營造世界對俄羅斯入侵烏克蘭問題上，意見分歧的假象」，企圖塑造只有西方國家支持烏克蘭的錯誤敘事。

    報導指出，就在宣言發布前，普廷才剛在峰會上，為其侵略行為公開辯解，將戰爭歸咎於基輔受到西方支持發動「政變」，以及北約（NATO）的持續東擴。普廷台上大肆卸責，習近平主導的宣言則在台下為其掩護，兩位獨裁者一搭一唱，讓這場峰會儼然成為一場為侵略者開脫的雙簧大戲。

    烏克蘭外交部最後則在聲明中，對北京進行了軟中帶硬的喊話，表示歡迎北京在以《聯合國憲章》為基礎的前提下，積極參與促進和平。

    熱門推播