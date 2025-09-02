航空公司取消班機！她被安排與陌生男同房 半夜醒來險被強暴

巴西一名女子航班被取消後，被航空公司安排與陌生男子同房。飯店示意圖。（法新社）

2025/09/02 16:06

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西1名女子聲稱，她搭乘的航班取消後，航空公司將她安排與1男1女共2名陌生人同住1間巴黎飯店房間，當晚，其中1名德國籍女子先行離開房間，而她睡到一半時突然驚醒，發現同住的男子赤裸著身體壓在她身上，試圖強暴她。

綜合外媒報導，來自巴西的30歲女子表示，她原本準備從巴黎飛往葡萄牙首都里斯本，但搭乘的葡萄牙航空班機晚間被取消。由於單人房數量有限，航空公司安排她與1名德國女子及1名巴西男子共用3人房。

報導指，她原先拒絕，並要求安排單人房，但被公司告知沒有辦法，她要麼接受，要麼自費支付，而她無法負擔巴黎昂貴的飯店費用。當晚，德國女子因為無法入睡離開房間，這名巴西女子醒來時，發現那名男子赤裸著身體壓在她身上，親吻她的脖子，按住她，試圖強暴她。

「幸運的是，我成功反抗並大聲呼救，男子才離開房間。但這件事留下的傷痕依然存在。」女子表示，事後，她嘗試聯繫航空公司求助，但沒有收到回應，只獲得葡萄牙受害者支持協會的聯絡資訊。

這名女子目前在巴西尋求法律與心理支援，並已對航空公司提起訴訟，控告其「道德騷擾與疏忽」。航空公司曾提出賠償3000巴西雷亞爾（約409英鎊，約新台幣1萬7000元），後提高至5000雷亞爾（約682英鎊約新台幣2萬8000），但尚未公開道歉或承認錯誤。

報導指，同房留下1張寫著「因無法入睡而離開飯店」紙條後離開的德國女子表示，第2天，看到同房女子情緒明顯受創。「這間房是航空公司強制分配，沒有選擇權，讓乘客陷入非常脆弱的情況。」

這起事件發生於5月31日，相關訴訟仍在進行中。截至目前，葡萄牙航空尚未對此事回應。

