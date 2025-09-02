雪梨3碼頭工人走私506公斤古柯鹼 黑市價格近33億

3名雪梨碼頭工人因涉嫌走私506公斤古柯鹼而被指控。（美聯社）

2025/09/02 14:27

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕澳洲當局今（2）日表示，在1項針對內部人員秘密走私毒品到澳洲的執法調查中，3名雪梨碼頭工人因涉嫌走私506公斤古柯鹼而被指控。

根據美聯社報導，澳洲聯邦警察局表示，這3名年齡分別為25、38和42歲的男子1日在雪梨1家法院出庭。他們被指控週末在雪梨海濱1個貨櫃假牆後藏匿506公斤古柯鹼。這些古柯鹼黑市價值超過1.64億澳元（約台幣32.8億元）。

警方還發現了33萬澳元（約台幣661萬元）的現金，他們聲稱這是犯罪所得。

其中2名年齡較大的男子，是1家全球航運和物流公司的堆高機司機，澳洲當局尚未透露該公司名稱。

他們被多機構打擊小組逮捕。該小組由州和聯邦機構組成，其目標是打擊供應鏈中允許組織犯罪集團將毒品走私到澳洲的內部人員。

目前42歲男子已獲保釋，但其他人仍被還押候審。他們將於10月29日出庭，若罪名成立，他們可能面臨終身監禁。

澳洲警方稱，該貨櫃是從歐洲運來的，但古柯鹼來源仍在調查中。

