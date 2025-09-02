獨裁者惺惺相惜！習近平、普廷北京互稱「老朋友」 聯手抗美

中國國家主席習近平（右）與俄羅斯總統普廷2日在北京會晤，大秀友好關係。兩人互稱「老朋友」，意在聯手挑戰美國主導的國際秩序。（歐新社）

2025/09/02 14:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《美聯社》報導，在共同面臨來自美國的巨大挑戰之際，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普廷2日在北京舉行會晤，大秀「兄弟情誼」。習近平稱呼普廷為「老朋友」，普廷則回稱習為「親愛的朋友」，並強調兩國關係已達「前所未有的高水平」，聯手對抗美國秩序的意味不言而喻。

藉二戰閱兵唱和 挑戰美國秩序

這場會晤的時機點，正值天津的上海合作組織（SCO）峰會剛落幕、北京紀念二戰結束80週年的大閱兵前夕。普廷在會談中，特別引述蘇聯曾在二戰期間援助中國對日抗戰的歷史，並表示：「我們當時一直在一起，我們現在也依然在一起。」此番言論，與北京近期試圖拉攏俄國、重塑二戰史觀以對抗西方的宣傳行動，相互唱和。

自2022年初俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，中俄關係便不斷深化。報導指出，儘管北京在烏克蘭戰爭中宣稱保持中立，但卻持續透過貿易，為遭受西方制裁的俄羅斯提供經濟命脈，部分中國企業更被指控暗中協助俄國的軍事工業。

這兩位獨裁者，也正試圖利用美國與其他國家的矛盾，擴大其反美陣線。在稍早的上合組織峰會上，印度總理莫迪（Narendra Modi）便與習、普兩人分別舉行了會談。

《美聯社》分析指出，美國總統川普對印度課徵的懲罰性關稅，正將新德里推向中俄的懷抱。此外，習、普兩人也在正式會談前，與夾在兩國之間的蒙古國總統呼日勒蘇赫（Khurelsukh Ukhnaa）舉行了三方會談。

