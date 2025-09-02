為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    開學第1張公告驚呆網友！ 傳港大3種語言提醒「勿垃圾筒大便」

    網傳香港大學圖書館貼出警告標語，以繁體、簡體中文及英文提醒「請勿在垃圾筒內大便」。（美聯社資料照）

    2025/09/02 15:03

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕昨天（1日）是開學日，不僅台灣傳出開學亂象，在香港，1張警語成了焦點。有網友上傳照片稱，香港大學開學第1張「公告」，竟是以繁體中文、簡體中文及英文提醒「請勿在垃圾筒內大便」。

    《香港01》報導，有網友在群組「Give Me A Sign」上傳照片，稱在香港大學圖書館看到1張告示，由上而下分別以繁體及簡體中文提醒「請勿在垃圾筒內大便」，最下方則以英文寫上「Please DO NOT poop in the trash bin」。

    網友紛紛表示震驚，「讀到大學都唔識去廁所，咩料（什麼來頭？反諷的意思）」、「竟然發生喺香港嘅大學裏面？」、「幼稚園都冇呢張警示，竟然大學，仲要係HKU有（幼稚園都沒有這張警示，竟然是大學，還是香港大學。）」

    還有網友說：「其實港大圖書館本身不乏toilet，即是廁所，百多年來都未聞有人在垃圾桶內大便」。

    對於網傳告示，香港大學尚無相關回應。

    網傳香港大學圖書館貼出警告標語，以繁體、簡體中文及英文提醒「請勿在垃圾筒內大便」。（圖擷取自臉書）

