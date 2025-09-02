日本自民黨檢討參院大選 淡化石破茂敗選責任

下日本自民黨檢討參院大選，淡化石破茂敗選責任，引發爭議。（彭博）

2025/09/02 13:15

〔駐日特派員林翠儀／東京2日報導〕日本首相石破茂是否將會提早出局，本週起進入關鍵期。自民黨今天下午將召開兩院議員總會提出參院大選檢討報告，日媒報導，報告書中避談總裁石破茂的敗選責任，預料將引發黨內另一波怒潮。

「提前舉行總裁選舉」的意見調查，預計將在8日集中提出，據日媒調查，目前贊成者的人數遠超過反對者，而擔任石破內閣的政務三役的幹部，至少已有10人表態，即使需要辭職也將具名贊成。

請繼續往下閱讀...

自民黨在7月20日舉行的參院大選慘敗，選後黨內對石破執政團隊不滿之聲四起，要求為敗選負責。由幹事長森山裕主導的參院大選總檢討，在選後40多天才於今天提出報告。

自民黨中央今天上午召開參院大選總檢討委員會確定報告內容，綜合日媒報導，報告內容提到將進行「打掉重練」式的黨改革，報告書中未強調石破的敗選責任，而是將責任歸咎於整個組織。報告書中還指出，承諾的普發現金未得到國民的支持，以及「政治和金錢」的問題。

石破在會中表示，以「虛心坦懷」態度接受報告內容。至於森山是否辭去幹事長為敗選負責也倍受矚目，森山若辭職，其他的4位黨內一級幹部也可能跟進。

另一方面，8月初召開的兩院議員總會，決議交由總裁選舉管理委員會就「提前舉行總裁選舉」啟動意見調查，目前已確定將集中於同一天提出，而且對於同意提前選舉的議員將公布姓名，甚至傳出要求表態贊成的政務三役提出辭呈，這被視為黨中央為阻止議員表態同意的施壓動作，但似乎引來了反效果。

產經新聞報導，目前表態贊成的政務三役至少有10人，而且其中已有人表示即使需要辭去職務也不退縮。政務三役指的是內閣正副大臣和大臣政務官，日本是議會內閣制，所以多數由國會議員擔任，石破內閣的政務三役大概有70人上下，自民黨籍有60多人。

自民黨兩院議員目前有295席，再加上47個地方黨部，依黨章規定「提前舉行總裁選舉」同意者過半，亦即172席就能成案。讀賣新聞在上月31日公布的調查結果，贊成有128人，反對者僅有33人。地方黨部也陸續表態中，目前至少有10個地方黨部持贊成意見，反對的僅有1個。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法