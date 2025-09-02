中國暗助鐵證？俄軍無人機殘骸 驚見深圳街景測試片

烏克蘭專家正在檢查一架被擊落的俄軍「見證者-136」無人機殘骸。烏克蘭分析師近日便是在類似的無人機殘骸中，發現了內含中國深圳街景影片的攝影機，引發外界對北京暗中軍援的質疑。（法新社資料照）

2025/09/02 12:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕 根據美國《商業內幕》（Business Insider）報導，一架在烏克蘭被擊落的俄羅斯無人機，竟意外成為北京暗中軍援莫斯科的鐵證。烏克蘭知名無人機分析師貝斯克雷斯諾夫（Serhii "Flash" Beskrestnov）1日公布數段影片，稱這些是從一架俄軍「天竺葵」（Gerbera）誘餌無人機的攝影機中所取出，而影片內容赫然是在中國科技重鎮深圳所拍攝的街景測試畫面。

貝斯克雷斯諾夫公布的其中一段影片顯示，有人在一棟高樓內，將攝影機對著窗外深圳的北環大道進行夜間拍攝，並測試其變焦與AI目標追蹤功能，路上的汽車被黃色與白色的標示框鎖定。烏克蘭的開源情報組織「Cyber Boroshno」更透過地理定位，精準指認拍攝地點極可能就是位於北環大道旁的「奧特克興科學園」辦公大樓。

循線追查 鏡頭指向深圳高科技公司

更關鍵的線索在於攝影機本身。貝斯克雷斯諾夫公布的照片顯示，該攝影機的外型，酷似由總部位於深圳的「朗視通」（ViewPro）公司所生產的A40 Pro型號，這是一款具備40倍光學變焦與AI追蹤功能的360度攝影機。而根據該公司網站，其辦公室地址距離被指認的拍攝地點「奧特克興科學園」，僅約1.2公里。

繞過制裁？凸顯中港灰色供應鏈

這並非烏克蘭首次在俄軍無人機中發現中國製的關鍵零組件。基輔官員先前已多次指控，在俄軍使用的伊朗製「見證者」（Shahed）無人機及其俄國仿製品中，發現了來自中國的防干擾天線等先進電子設備。分析指出，緊鄰香港的深圳，已成為俄羅斯利用香港設立空殼公司、採購軍用晶片與電子產品以規避西方制裁的灰色供應鏈核心。

