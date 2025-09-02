為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國暗助鐵證？俄軍無人機殘骸 驚見深圳街景測試片

    烏克蘭專家正在檢查一架被擊落的俄軍「見證者-136」無人機殘骸。烏克蘭分析師近日便是在類似的無人機殘骸中，發現了內含中國深圳街景影片的攝影機，引發外界對北京暗中軍援的質疑。（法新社資料照）

    烏克蘭專家正在檢查一架被擊落的俄軍「見證者-136」無人機殘骸。烏克蘭分析師近日便是在類似的無人機殘骸中，發現了內含中國深圳街景影片的攝影機，引發外界對北京暗中軍援的質疑。（法新社資料照）

    2025/09/02 12:49

    〔編譯陳成良／綜合報導〕 根據美國《商業內幕》（Business Insider）報導，一架在烏克蘭被擊落的俄羅斯無人機，竟意外成為北京暗中軍援莫斯科的鐵證。烏克蘭知名無人機分析師貝斯克雷斯諾夫（Serhii "Flash" Beskrestnov）1日公布數段影片，稱這些是從一架俄軍「天竺葵」（Gerbera）誘餌無人機的攝影機中所取出，而影片內容赫然是在中國科技重鎮深圳所拍攝的街景測試畫面。

    貝斯克雷斯諾夫公布的其中一段影片顯示，有人在一棟高樓內，將攝影機對著窗外深圳的北環大道進行夜間拍攝，並測試其變焦與AI目標追蹤功能，路上的汽車被黃色與白色的標示框鎖定。烏克蘭的開源情報組織「Cyber Boroshno」更透過地理定位，精準指認拍攝地點極可能就是位於北環大道旁的「奧特克興科學園」辦公大樓。

    循線追查 鏡頭指向深圳高科技公司

    更關鍵的線索在於攝影機本身。貝斯克雷斯諾夫公布的照片顯示，該攝影機的外型，酷似由總部位於深圳的「朗視通」（ViewPro）公司所生產的A40 Pro型號，這是一款具備40倍光學變焦與AI追蹤功能的360度攝影機。而根據該公司網站，其辦公室地址距離被指認的拍攝地點「奧特克興科學園」，僅約1.2公里。

    繞過制裁？凸顯中港灰色供應鏈

    這並非烏克蘭首次在俄軍無人機中發現中國製的關鍵零組件。基輔官員先前已多次指控，在俄軍使用的伊朗製「見證者」（Shahed）無人機及其俄國仿製品中，發現了來自中國的防干擾天線等先進電子設備。分析指出，緊鄰香港的深圳，已成為俄羅斯利用香港設立空殼公司、採購軍用晶片與電子產品以規避西方制裁的灰色供應鏈核心。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播