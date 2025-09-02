普廷訪中之際 俄國安大老嗆日本：停止「自殺式」軍事化

俄羅斯國家安全會議秘書長帕特魯舍夫（左），位高權重，盛傳是總統普廷的熱門接班人。（路透資料照）

2025/09/02 12:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《路透》報導，在俄羅斯總統普廷抵達中國，準備出席二戰紀念閱兵的敏感時機，克里姆林宮一名最具權勢的鷹派高官、俄羅斯聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev），2日對日本發出嚴厲警告，敦促其停止針對俄、中的軍事化政策。

帕特魯舍夫在接受媒體訪問時，將日本的政策形容為「自殺式的」。他表示：「我們希望日本菁英的理智能夠佔上風，停止對俄羅斯與中國這兩個最強大的鄰國，推行自殺式的軍事化政策並揮舞武器。」他更進一步發出威脅稱：「但只要這種情況持續，我們當然不會坐視不管。」

請繼續往下閱讀...

此番強硬言論，正值普廷為期四天的訪中行程期間，他將於3日出席北京天安門廣場的盛大閱兵。在北京大秀軍事肌肉的同時，中俄也正聯手發動一場歷史認知作戰，強調中、蘇兩國在二戰歐亞戰場扮演的關鍵角色。中國國家主席習近平上週才剛表示，中俄關係是「世界和平的穩定之源」。

帕特魯舍夫曾任俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長，位高權重，盛傳是普廷熱門接班人。他更在未提供證據的情況下指稱，北約（NATO）意圖利用日本艦隊，在世界各地執行作戰任務。

帕特魯舍夫聲稱：「日本海軍與北約艦隊密切合作，隨時都可以被整合進西方的聯盟模式中。」俄羅斯與日本至今仍未簽署二戰的正式和平條約，其主要障礙便是雙方對千島群島（日稱北方四島）的領土爭議懸而未解。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法