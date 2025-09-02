大阪5連霸！日本城市魅力排行出爐 福岡排名大躍進

日本智庫森紀念財團2日發布了該國136個城市魅力排行榜，大阪市連續5年奪冠。（彭博資料照）

2025/09/02 14:05

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本地產開發商森大廈公司（Mori Building）旗下智庫「森紀念財團」（Mori Memorial Foundation）2日發布了該國136個城市（不含東京都23區）的魅力排行榜，大阪市連續5年奪冠。

據《共同社》報導，榜單基於經濟、生活、交通等6個領域，共87項指標，評估各個城市的魅力。舉辦2025年世界博覽會（大阪關西世博）的大阪市連續5年居首，名古屋市、福岡市則分列二、三。

請繼續往下閱讀...

6個領域還包括研究、文化和環境。大阪市在經濟與交通領域排在首位，且該市為了世博會在大阪站和難波站周邊實施都市更新，促使吸引遊客活動的指標大幅提升；名古屋市則在研究和生活領域居首，育兒及教育相關補貼項目排名上升。

福岡市從去年第五名躍升至第三名。該市在經濟和文化等4個領域擠進前五名。市中心的都市更新計畫「天神大爆炸」促成商業設施開業，推升了排名。

第四至第八名依序為橫濱市、京都市、神戶市、仙台市、金澤市。大多是在文化上具優勢的城市，旅遊和景觀指標受到好評。

排在第九位的是去年位列十三名的札幌市。該市在環境指標「夏季涼爽度」位列第三，推升了總排名。近年酷暑氣候促使涼爽城市受到關注。排在第十位的是研究實力雄厚的筑波市。

本次魅力調查對象是政令指定城市、縣政府所在地及人口17萬以上的城市。東京都23區另外進行了排名，港區位列第一，中心地區的千代田區、中央區緊隨其後。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法