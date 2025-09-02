劍指中國！澳洲編制高風險機構名單 打擊外國間諜活動

澳洲政府將編制一份高風險外國機構名單，讓本國大學避免與這些外國機構開展學術合作，以防止敏感研究被用於情報蒐集，進而打擊外國干涉或間諜活動，同時維護國家安全。（歐新社資料照）

2025/09/02 12:27

〔編譯盧永山／綜合報導〕《每日電訊報》報導，澳洲政府將編制一份高風險外國機構名單，讓本國大學避免與這些外國機構開展學術合作，以防止敏感研究被用於情報蒐集，進而打擊外國干涉或間諜活動，同時維護國家安全。中國和伊朗部分大學可能上榜。

這份高風險名單將列出「不具備機構自主性」、容易受到外國政府影響的大學。澳洲政府將透過一個入口網站，向澳洲各大學公布這份名單，但不會向公眾公開。與中國和伊朗政府有關係的部分大學可能會被列入名單。

編制這份名單是澳洲政府對「涉外安排機制」（Foreign Arrangements Scheme，FAS）進行全面審查後所採取的改革措施之一。該建議由前澳洲總理莫里森（Scott Morrison）領導的聯合政府在4年前推出，要求各州、領地、地方議會和公立大學在與外國機構（例如友好城市、科研合作）簽署協議時，向聯邦政府通報，並獲得澳洲外長批准。這次審查共提出23項建議，艾班尼斯政府已全部採納，其中就包括建立高風險的外國大學名單。

2022年澳洲國會情報與安全聯合委員會的一項調查指出，部分外國機構利用合作關係來威脅和恐嚇教職員工與學生，甚至涉及間諜活動和竊取智財權。調查特別將中國政府資助的孔子學院列為最大隱憂。此後，澳洲多所主要大學相繼終止了與孔子學院的合作。

澳洲外長黃英賢表示：「這些改革將使FAS更聚焦於涉及較高外交或國安風險的安排，同時減輕低風險合作的監管和合規負擔。」

澳洲反對黨內政事務發言人哈斯蒂（Andrew Hastie）表示，這次審查非常及時，並援引澳洲安全情報組織（ASIO）的警告指出，間諜活動每年給澳洲經濟造成約125億澳元（新台幣2506億元）損失，外國情報機構正在利用學術合作作為幌子來獲取有價值的資訊，澳洲的間諜和外國干涉已經處於非常高的地步，政府必須迅速落實審查建議，確保法律能夠應對日益嚴峻的威脅環境。

澳洲大學聯盟（Universities Australia）負責人希伊（Luke Sheehy）對政府決定編制高風險外國機構名單表示歡迎，「大學學界始終主張應建立基於風險、比例適當的制度，在防範真正風險的同時，不應扼殺推動澳洲創新、生產力和繁榮的國際合作」。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）執行董事巴斯（Justin Bassi）表示，這次審查凸顯FAS迄今為止的有效性，以及政府改進該計劃的決心，「澳洲面臨的威脅包括戰略對手，他們了解我們聯邦制度的弱點，並有能力利用地方外交來傷害我們」。

