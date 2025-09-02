北韓核武免談了？專家警告：中俄撐腰下「金正恩籌碼大增」

北韓領導人金正恩視察飛彈總局旗下研究單位。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓領導人金正恩已抵達中國進行高調訪問，準備出席北京紀念二戰結束80週年的盛大閱兵，並將與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷同台。法新社引述專家分析，金正恩此行不僅是罕見的跨出國門，其最終目的，更在於正式確立一個與美日韓同盟相抗衡的「中俄朝三方軸心」。

金正恩與普廷將是出席北京3日閱兵的25位多國領袖之一，這也將是三位領導人首度在同一場活動中同台亮相。前美國中央情報局（CIA）分析師金洙（音譯，Soo Kim）表示，他們的共同現身，是「向世界其他國家，特別是美、日、韓，發出一個視覺訊息，表明這確實是他們將要對抗的三邊關係。」哈佛大學亞洲中心學者李成賢（Seong-Hyon Lee）也稱，這場閱兵是「最高級別的政治大戲」。

自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，傳統盟友俄羅斯與北韓的關係日益緊密。金正恩透過向莫斯科提供武器與數千名士兵，不僅贏得了普廷的青睞，更藉此強化了自己的國際地位。金洙分析，透過深化與俄國的軍事合作，金正恩得以從因核武計畫而遭致的多年國際孤立中「脫穎而出」。

法新社指出，在2019年與美國前總統川普的河內峰會破局後，金正恩便幾乎從國際舞台上銷聲匿跡。此次北京行，被視為他可能重啟外交活動的信號。南韓世宗研究所副所長鄭成長指出，金正恩此舉可能是在效仿其祖父金日成，將在外交上變得更為活躍。而隨著川普尋求調解俄烏戰爭並可能再會金正恩，專家分析，普廷甚至可能在兩人之間，扮演一個「有用的中間人」。

北韓核武地位恐再無談判空間

哈佛大學的李成賢警告，隨著普廷與習近平公開為金正恩背書，川普的盤算也將徹底改變。他表示：「這個新三邊關係所提供的安全保證，實際上已讓北韓的核武庫變得再無談判可能。」他總結道：「金正恩不再只是一個援助的接受者。他已成功將其搗亂的價值，轉化為戰略上的重要性。」

