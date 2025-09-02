為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    俄羅斯2寶媽成功完成高空彈跳 返塔自拍失足墜88公尺身亡

    俄羅斯45歲女子在生日時挑戰刺激活動，在一座高塔上成功完成高空彈跳後，卻在沒有配戴安全繩趴爬回塔上想自拍留念，卻不慎失足掉落，在兒子面前從約88公尺高處墜落身亡。（圖擷自「@unlimited_ls」X、本報合成）

    2025/09/02 15:21

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯45歲女子在生日時挑戰刺激活動，在一座高塔上成功完成高空彈跳後，卻在沒有配戴安全繩趴爬回塔上想自拍留念，卻不慎失足掉落，在兒子面前從約88公尺高處墜落身亡。

    綜合《每日星報》等外媒報導，2寶媽伊麗莎白（Elizaveta “Liza” Gishchina）日前為慶祝45歲生日挑戰高空彈跳，公開影片顯示，她從俄羅斯聖彼得堡近郊帕夫洛夫斯克的約88公尺高跳台跳下後懸掛於彈跳繩上，當時並未受傷，隨後嘗試爬回跳台自拍時卻不慎失足墜落致死。

    當地媒體報導指出，伊麗莎白在未繫安全繩索攀回跳台才會發生意外，死者23歲兒子尼基塔（Nikita）親眼目睹，他原本是為見證母親生日高空彈跳而到場。營運該設施的繩索跳躍公司發表聲明表示「在悲劇性事故中，經驗豐富的跳躍者、2名孩子的母親莉莎不幸離世。」

    報導提及，國家檢察官辦公室已展開調查；檢方發言人聲明，調查人員將釐清該遊樂設施主辦單位是否符合法律規範。

