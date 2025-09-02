全日空載205人客機突宣告「緊急狀態」 緊急折返羽田機場

全日空航空（ANA）。（資料照，彭博）

2025/09/02 12:19

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本國土交通省東京機場事務所表示，當地時間間今（2）日上午9點57分左右，全日空航空（ANA）從羽田機場起飛的NH215航班，原定飛往巴黎，卻疑似因為引擎異常，在高空中宣告進入「緊急狀態」後，緊急折返羽田機場。

綜合日媒報導，全日空航空發生異常狀態的NH215航班，客機為波音787-9型飛機，當時載有205名乘客與機組人員，無受傷等情況傳出。報導指出，目前該航班已順利降落在羽田機場，並在上午11點03分解除警戒。

與此同時，有一名疑似搭乘NH215航班的網友，在日本社群平台上X分享一段長度7秒的影片，指出他目睹客機折返羽田機場前，突然投棄燃油、在高空中放油。這段畫面引發各界關注，不過目前無法證實這段影片的真實性。

All Nippon Airways / NH215 / ANA215

HND / Tokyo （09:35）

↓↓↓↓↓

CDG / Paris （17:10）

Boeing 787-9 Dreamliner / B789

JA837A （May, 2015 / 10 years）

Operated by Air Japan



羽田に引き返し、無事着陸しました pic.twitter.com/svnTe0xaFg — ᴬₖₐᵍᵢ ⌬ 华侨 （@Akagi__JP） September 2, 2025

