為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    全日空載205人客機突宣告「緊急狀態」 緊急折返羽田機場

    全日空航空（ANA）。（資料照，彭博）

    全日空航空（ANA）。（資料照，彭博）

    2025/09/02 12:19

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本國土交通省東京機場事務所表示，當地時間間今（2）日上午9點57分左右，全日空航空（ANA）從羽田機場起飛的NH215航班，原定飛往巴黎，卻疑似因為引擎異常，在高空中宣告進入「緊急狀態」後，緊急折返羽田機場。

    綜合日媒報導，全日空航空發生異常狀態的NH215航班，客機為波音787-9型飛機，當時載有205名乘客與機組人員，無受傷等情況傳出。報導指出，目前該航班已順利降落在羽田機場，並在上午11點03分解除警戒。

    與此同時，有一名疑似搭乘NH215航班的網友，在日本社群平台上X分享一段長度7秒的影片，指出他目睹客機折返羽田機場前，突然投棄燃油、在高空中放油。這段畫面引發各界關注，不過目前無法證實這段影片的真實性。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播