英首相任命美國前哥大校長為經濟顧問 強化經濟應對能力

英國首相施凱爾任命美國前哥倫比亞大學校長沙菲克為其首席經濟顧問。圖為沙菲克。（美聯社）

2025/09/02 12:41

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國首相施凱爾1日任命美國前哥倫比亞大學校長沙菲克（Minouche Shafik）為其首席經濟顧問。這是英國政府人事調整一部分，旨在加強政府應對經濟低迷能力。

根據美聯社報導，施凱爾領導的中左翼工黨政府，在促進經濟成長和抑制通膨方面舉步維艱，財政部長里夫斯（Rachel Reeves）今年秋季在預算中面臨稅收和支出方面的艱難抉擇。施凱爾發言人帕雷斯（Dave Pares）1日表示，施凱爾很高興沙菲克能為政府帶來她「在經濟專業知識方面的卓越成就」。

沙菲克曾任英格蘭銀行副行長，曾在英國擔任高級學術和公務員職務，並曾短暫擔任美國哥倫比亞大學校長。她在哥倫比亞大學任職校長1年多後，於2024年8月辭職。

沙菲克擔任哥倫比亞大學校長期間，因針對聲援巴勒斯坦人的抗議活動處理​方式受到廣泛批評，學生團體抨擊她請警察逮捕抗議者，國會共和黨人則呼籲她採取針對反猶太主義採取更多措施。

施凱爾也改組他的通訊團隊，任命前財政部長瓊斯（Darren Jones）擔任其首席秘書，負責協調政策重點工作。

施凱爾此舉正值議員們在暑假結束後重返議會之際。暑假期間，庇護尋求者飯店外發生數十起抗議活動。工黨政府一直在努力遏制非法移民，並履行其安置尋求庇護者責任。

