上合峰會宣言不提俄烏戰爭 烏克蘭：普廷外交大失敗

2025/09/02

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平和俄羅斯總統普廷，在甫落幕的上海合作組織（SCO）天津峰會致辭中均談及國際局勢，然而，在最終發布的《天津宣言》卻隻字未提俄烏戰爭。烏克蘭外交部1日指出，這正說明莫斯科外交的孤立與失敗，顯示克里姆林宮企圖在國際間營造敘事再次受挫。

烏克蘭外交部1日發布聲明，稱峰會主要成果──長達20頁的《天津宣言》中，完全未提及俄羅斯對烏克蘭的戰爭，這一點耐人尋味。「令人驚訝的是，這場自二戰以來歐洲規模最大的侵略戰爭，竟未被納入如此重要且具有根本意義的文件之中，而該文件卻提及了世界上的多場戰爭、恐怖襲擊和其他事件。」

聲明強調，上合峰會宣言未提及俄羅斯對烏克蘭的戰爭，顯示莫斯科的外交失敗，克里姆林宮持續推動的對外敘事再次受挫，俄方無法把國際社會塑造成對俄羅斯侵略烏克蘭存在評估分歧的樣子，也無法塑造歐洲與北美以外國家對俄方持較正面態度的氛圍。

聲明還說，莫斯科顯然未能使此次峰會參與國在這一問題上，達成一個對俄羅斯有利的共識。

烏克蘭外交部也重申立場，呼籲所有愛好和平的國家在評估俄烏戰爭時，應堅守國際法與《聯合國憲章》規範。烏克蘭還對中共喊話，「鑒於中國在地緣政治中的重要角色，烏克蘭歡迎北京在尊重聯合國憲章的前提下，在推動烏克蘭和平方面發揮更積極作用」。

上海合作組織於8月31日至9月1日在中國天津舉行峰會，與會領導人包括來自中國、俄羅斯、白俄羅斯、印度、伊朗、巴基斯坦、哈薩克、吉爾吉斯、巴基斯坦、塔吉克與烏茲別克等10個成員國。

