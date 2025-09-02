頭獎上看337億元！美威力球連40摃 獎金史上第5高

美國威力球樂透頭獎不斷飆高，掀起購買熱潮。圖為田納西州一處彩券銷售點，螢幕上顯示著已累積至10億美元的驚人獎金。（美聯社）

2025/09/02 11:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，一場席捲全美的「勞動節發財夢」正在上演。美國「威力球」（Powerball）樂透在8月30日晚間再度無人中得頭獎後，累積獎金已飆升至驚人的11億美元（約新台幣337億元），成為該遊戲史上第5高的頭獎彩金。

此次已是威力球頭獎自2025年5月31日以來，連續第40次無人中獎。週六晚間開出的中獎號碼為白球3、18、22、27、33，威力球號碼為17。雖然頭獎再度落空，但仍有9張彩券對中所有5顆白球，各贏得100萬美元（約新台幣3063萬元）的二獎。另有3名幸運兒因加購了Power Play選項，獎金翻倍為200萬美元。

11億美元的獎金，在威力球歷史上高居第5。史上最高頭獎為2022年11月在加州開出的20.4億美元，其次則是2023年10月同樣在加州開出的17.65億美元。目前連續40期槓龜的紀錄，也已逼近2024年4月所創下的連續42期槓龜的歷史紀錄。

威力球彩券每張售價2美元，在美國45個州、哥倫比亞特區、波多黎各和美屬維京群島銷售。贏得頭獎的機率約為2億9220萬分之一，但贏得任何獎項的總體機率則為24.9分之一。中獎者可選擇分30年領取年金（每年遞增5%），或選擇一次性領取現金，此次的現金選項稅前金額約為4億9840萬美元（約新台幣153億元）。

