以色列不允許足夠援助進入加薩 英外交大臣怒斥21世紀人為飢荒

英國外交大臣拉米譴責以色列不允許足夠援助進入加薩的行徑，是「21世紀人為飢荒」。（路透）

2025/09/02 11:16

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國外交大臣拉米（David Lammy）1日表示，英國官員正努力將重症和受傷兒童撤出加薩，以便他們能夠在英國醫院接受治療，首批患者將在未來幾週內抵達。他也譴責以色列不允許足夠援助進入加薩的行徑，是「21世紀人為飢荒」。

根據美聯社報導，拉米指出，他對加薩沒得到足夠援助感到憤怒，並宣布將撥款1500萬英鎊（約台幣6.2億元）用於向加薩提供醫療援助。

請繼續往下閱讀...

拉米補充，英國官員也為獲得英國大學獎學金的加薩學生提供支持，以便他們能在秋季開始學習。

拉米聲稱，加薩缺乏物資所上演的悲劇，不是自然災害，而是21世紀的人為飢荒。他強調，結束悲劇只有1個方法，那就是立即停火。

拉米主張，需要採取大規模人道主義應對措施，以防止更多巴勒斯坦人死亡和挨餓。世界糧食危機權威機構8月底表示，加薩市正陷入飢荒。

拉米沒有透露英國從加薩接收的患病兒童或學者具體人數。但內政大臣庫柏（Yvette Cooper）1日告訴議會，官員正加快為巴勒斯坦人及其隨行家屬辦理簽證。

據英國媒體報導，英國官員正協助9名獲得英國外交部資助的志奮領（Chevening）獎學金加薩學生撤離，但仍有數十名已獲英國學校錄取的巴勒斯坦學生狀態無法確定。

英國官員說，由於局勢敏感複雜，不會透露撤離過程具體細節。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法