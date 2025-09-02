美科羅拉多州傳飛安意外 2小型機降落時相撞釀1死3傷

科羅拉多州東北部摩根堡機場近日上午發生驚險意外，2架小型飛機在降落過程中於半空中發生碰撞，導致1人當場死亡、3人受傷送醫。（圖擷自「News.Az」X）

2025/09/02 13:11

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州東北部摩根堡（Fort Morgan）機場附近近日上午發生驚險意外，2架小型飛機在降落過程中於半空中發生碰撞，導致1人當場死亡、3人受傷送醫。

綜合《CNN》等外媒報導，據美國聯邦航空總署（FAA）發布聲明表示，2架小飛機當地時間8月31日上午，分別為一架賽斯納（Cessna）172型與一架德製Extra Flugzeugbau EA300型小飛機，當時兩機正準備降落摩根堡機場，不料竟在空中相撞，2架飛機上各有2人。

據通聯紀錄得知，第一時間救難人員抵達時，曾目擊黑煙竄出並伴隨火勢，甚至傳出有人受困機艙。現場畫面顯示，其中1架飛機墜毀在跑道旁，機身焦黑，地面留有大片燃燒後的黑色灰燼與液體痕跡。

摩根郡（Morgan County）警長辦公室透過臉書發文指出，賽斯納機上的2名乘客僅受輕傷；而另一架EA300則不幸嚴重損毀，機上其中1人當場喪命，另1人則被緊急送往醫院治療，目前傷勢未進一步公布。

據悉，FAA與美國國家運輸安全委員會（NTSB）已展開調查，釐清事故發生緣由與細節。

