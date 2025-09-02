蘇丹達佛爆恐怖山崩 叛軍稱：千人村莊滅村僅1人生還

蘇丹近日連日暴雨成災。圖為首都喀土木的淹水慘況，而在西部的達佛地區，同樣的暴雨更引發了毀滅性的山崩，據報已造成逾千人死亡。（法新社）

2025/09/02 10:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據法新社報導，在戰亂與饑荒中飽受蹂躪的蘇丹西部達佛（Darfur）地區，再傳駭人慘劇。控制該區的叛軍組織「蘇丹解放運動」（SLM/A）1日晚間發布聲明，指一場因連日暴雨引發的毀滅性山崩，已將一個村莊完全夷為平地，估計造成超過1000人死亡，據報僅有1名生還者。

這場「大規模且毀滅性」的山崩，發生在1日，地點是達佛地區以柑橘產量聞名的馬拉山脈（Marra mountains）。聲明指出，連日的猛烈降雨，導致塔拉辛（Tarasin）村完全被土石流掩埋。叛軍組織表示：「初步資訊顯示，村內所有居民皆已死亡，估計超過1000人，僅有1名生還者。」

這場突如其來的災難，讓當地本已脆弱的局勢雪上加霜。「蘇丹解放運動」已向聯合國及其他國際援助組織發出緊急呼籲，請求外界提供援助，以協助他們搜尋並挖掘罹難者的遺體。在一個被內戰蹂躪、交通與通訊極為困難的地區，救援工作的難度可想而知。

戰亂悲歌 天災加人禍

這場天災，發生在蘇丹最黑暗的時刻。該國血腥的內戰已邁入第三年，並已引爆全球最嚴重的人道危機之一，聯合國先前更已宣布，達佛部分地區進入饑荒狀態。自從蘇丹政府軍今年三月控制首都喀土木（Khartoum）以來，達佛地區的戰鬥，特別是在法希爾（El-Fasher）周邊，便不斷升級，使得人道援助的進入更加困難重重。

