「川普過世」謠言滿天飛 本尊發文嗆聲：我再好不過！

美國總統川普8月30日被拍到現身白宮草坪，準備前往高爾夫球場，讓死亡謠言不攻自破。（美聯社）

2025/09/02 10:27

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕關於美國總統川普（Donald Trump）的死訊近日在社群網路瘋傳，相關話題迅速引發外界揣測。川普本月1日也透過自家社群平台「Truth Social」強調「我再好不過」，直接正面粉碎死亡謠言。

綜合媒體報導，關於「川普去世」的謠言，似乎與副總統范斯（J.D. Vance）近期受訪時的談話有關。范斯接受媒體專訪時，被問及若發生重大悲劇是否準備好接任總統職務。他回應稱，川普過去曾歷經兩次暗殺未遂，悲劇並非不可能發生。不過范斯也強調，川普當前健康狀況良好，自己則已憑藉過去200天的副總統經驗，為任何可能狀況做好準備。

請繼續往下閱讀...

由於川普近期屢次被捕捉到手部有瘀傷畫面，加上7月時確診患有慢性靜脈功能不全，引發外界對健康狀況的議論。據美國國立衛生研究院資料，這種疾病若不及時治療，可能造成生活品質下降與工作效率受影響，再加上川普自8月26日內閣會議後，一度未公開露面，更讓謠言持續發酵。

X平台8月29日開始出現「川普已死」（Trump Is Dead）、 「川普在哪裡？」（Where Is Trump?）等大量貼文，引發廣泛討論。直到30日，川普與家人現身白宮草坪準備前往維吉尼亞（Virginia）的高爾夫球場，才讓外界謠言不攻自破。

川普本人則在9月1日於「Truth Social」上回應，轉發支持者的文章，並寫下「我一生中從未感覺這麼好」。該則支持者的貼文主要在批評媒體對川普和美國前總統拜登（Joe Biden）的雙標，表示「拜登有時會連續幾天不公開露面，媒體卻會稱他『思維敏捷』且『狀態極佳』，實則他正穿著尿布打盹。川普總統的公開工作時數超越美國歷任總統，若他消失24小時，媒體便大驚小怪，荒謬的雙重標準」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法