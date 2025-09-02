為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    華郵揭北京藉閱兵竄改二戰史 官媒、影視齊發動認知作戰

    在北京當局發動的全民愛國主義宣傳與歷史認知作戰下，中國正沉浸在一片濃厚的民族主義狂熱之中。圖為北京街頭為紀念二戰結束80週年所設立的裝置藝術，民眾攜家帶眷熱情合影。（美聯社）

    2025/09/02 09:40

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《華盛頓郵報》1日報導，在紀念二戰日本投降80週年的盛大閱兵前夕，北京正悄然發動1場旨在重塑歷史的認知作戰。透過官媒、學者、影視作品，甚至AI生成影片，中國正系統性地貶低美國在二戰期間的關鍵援助，並抹去其戰勝國角色，企圖為當前與華府的緊張地緣政治關係，塑造一套對己有利的歷史新敘事。

    在閱兵前夕，多家中國官媒與附屬智庫，便已開始為這場歷史修正主義進行鋪陳。官方的《歷史評論》8月號1篇文章稱：「美國『援助』中國的根本目的，是為了保護其在華利益，絕非基於平等關係的援助。」另1個由官方支持的民族主義機構「紅色文化研究院」的評論更宣稱：「即便沒有美援……中國也有機會戰勝（日本）。」

    然而，主流歷史學家普遍認為，美援對中國至關重要。哈佛大學甘迺迪學院教授米特（Rana Mitter）便指出，「中國與美國當時需要彼此。」他強調：「若無美國的財政援助與軍事建議，中國將更難撐到戰爭結束。」米特表示，北京現在正為了迎合當前的政治需求，而對歷史進行「選擇性的拼湊」。歷史事實是，在美國對廣島、長崎投下原子彈後，日本才最終於1945年投降。

    影視AI齊上陣 全民愛國洗腦

    這場認知作戰更全面滲透流行文化。1支AI生成的影片在網路上瘋傳，片中1名二戰中國士兵「穿越」見到現代解放軍，感動落淚的畫面，在抖音上獲得近1900萬個讚。

    此外，政府大力宣傳的韓戰電影《志願軍》系列，則將美軍描繪成殘酷又無能的敵人。1名計程車司機表示，他9歲兒子在學校的愛國教育下看了南京大屠殺電影後，回家便說「他恨日本人」。

    智庫國際危機組織（International Crisis Group）東北亞分析師楊晧暐（William Yang）分析，北京正利用這個時機，將自己塑造成1個崛起中的軍事強權，並「注入與主張1套自己版本的二戰敘事，以將自身呈現為正義、勝利與世界秩序的捍衛者。」

